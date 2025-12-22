Trifulca en la Lotería de Navidad: denuncian una "mafia" para colarse en el Teatro Real

Este 22 de diciembre, España vive desde primera hora de la mañana uno de los días más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. A las puertas del Teatro Real, escenario del tradicional sorteo, el ambiente ha estado marcado por la ilusión, la música y los disfraces, con numerosos ciudadanos celebrando la cita entre cánticos y gorros navideños.

LOTERÍA DE NAVIDAD El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en España cada 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, donde los niños de la Escuela de San Ildefonso cantan los números y premios durante el sorteo. Es una tradición muy popular en la que millones de personas participan con la esperanza de ganar "El Gordo" o parte del famoso premio mediante participaciones. Este sorteo es conocido por repartir grandes cantidades de dinero y por su carácter social, ya que muchas personas compran décimos juntos. Leer más

Sin embargo, la espera en la cola no ha estado exenta de tensión. Según relatan varios de los asistentes más madrugadores, se ha producido una trifulca cuando alrededor de 90 personas se han colado al inicio de la fila, generando malestar entre quienes llevaban horas esperando.

"Al principio bien, molaba más" comentan sobre el ambiente tres amigas que han acordado compartir el premio si les toca. "Más tarde ha empezado el mal rollo. Ha venido la policía". "Hay un poco de mafia ahí delante, venden entradas, hacen trapicheos… nos hemos ido enterando a lo largo de la noche", señalan sobre los primeros: "La gente que hay ahí delante no pasan la noche aquí, la mayoría". "Éramos 100 cuando hemos llegado y luego ha aparecido un grupo de 90 personas", señalan las chicas.

"Hay tres personas que le han guardado el sitio a otras 90, pagando", desvelaban unas chicas acampadas con sillas y bien abrigadas disfrazadas que llevaban desde las 22 horas del día anterior a las puertas.

🔴 Gran "trifulca" el día de la #LoteríadeNavidad: Los más madrugadores nos cuentan que 90 personas se han colado a las puertas del Teatro Real pic.twitter.com/bsPgos87Ac — Libertad Digital (@libertaddigital) December 22, 2025

Silvia, Javi y Lautaro, testigos de lo ocurrido, han explicado cómo han vivido esos momentos de confusión a las puertas del Teatro Real. "Hemos creado una revuelta. Se nos han colado 100 personas delante de las primeras filas de los que salen en la tele siempre". Los tres amigos cuentan que han "juntado a todo el mundo de detrás y hemos ido todos ahí a pelearnos", comentan irónicos y entre risas su intención de defender su puesto de la fila. "Hemos convencido a todo el mundo. Hemos hecho una revolución y encima ha venido la policía dándonos la razón. Ahora pues pues estamos un poco consternados, no sabemos si vamos a entrar"

"Hay gente aquí que tiene problemas", señala sobre la trifulca. "Veníamos a por el gordo pero esto era el casting de La Casa de Los Gemelos", dicen los amigos entre risas.

🔴 Así han vivido Silvia, Javi y Lautaro la "trifulca" a las puertas del Teatro Real cuando 90 personas se han puesto en el inicio de la fila 🎥 Silvia, Javi y Lautaro pic.twitter.com/jC4T5Dw1Dn — Libertad Digital (@libertaddigital) December 22, 2025

A pesar del incidente, el ambiente festivo ha vuelto a imponerse rápidamente, con los asistentes centrados en disfrutar de una jornada cargada de nervios, tradición y esperanza. Un año más, el sorteo de la Lotería de Navidad arranca entre emoción, anécdotas y la ilusión compartida de millones de personas que sueñan con escuchar su número premiado.