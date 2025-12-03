Cuántos décimos hay por número en la Lotería de Navidad 2025

Cada año, millones de españoles participan en la Lotería de Navidad con la ilusión de hacerse con "el Gordo". Pero pocos conocen la magnitud real del sorteo: ¿cuántos décimos existen por cada número?

En 2025 se han emitido 198 series por cada número, del 00000 al 99999 según Loterías y Apuestas del Estado. Cada serie está formada por un billete de diez décimos, lo que significa que hay 1.980 décimos disponibles por cada número. En total, esto representa 198 millones de décimos a 20 euros cada uno, con un volumen de premios que supera los 2.700 millones de euros.

El incremento de series frente a ediciones anteriores (el año pasado ya se ampliaron de 185 a 193 series, y este año han aumentado nuevamente) responde al creciente interés en el sorteo y permite que más personas puedan acceder a su número favorito.

¿Más décimos más posibilidades de ganar?

Sin embargo, más décimos por número no significa más posibilidades de ganar, solo más historias compartidas de suerte y alegría en toda España. Cada número mantiene una posibilidad entre 100.000 de resultar premiado con el Gordo, ya que 100.000 son los números que hay en el sorteo de la Lotería. Lo que sí varía es la cantidad de personas que podrían ganar el premio si el número resulta agraciado. Cada número ganador tiene 1.980 poseedores de décimos, en caso de que todos se hayan vendido, por lo que el premio les tocaría a cada una de esas personas.

Es el esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2025 el que da el chupinazo de los preparativos navideños para muchos españoles.

¿Cuántos premios hay en la Lotería de Navidad?

"El Gordo" es el premio más deseado en el día de la Lotería de Navidad. Sin embargo, hay otros pequeños premios que devuelven la ilusión a los participantes, o por lo menos los mantienen con esperanza durante el sorteo.

El Gordo : 4.000.000 de euros.

: 4.000.000 de euros. Segundo premio : 1.250.000 euros.

: 1.250.000 euros. Tercer premio : 500.000 euros.

: 500.000 euros. Dos cuartos premios : 200.000 euros la serie.

: 200.000 euros la serie. Ocho quintos premios : 60.000 euros.

: 60.000 euros. Números anterior y posterior al Gordo : 2.000 euros.

: 2.000 euros. Números anterior y posterior al Segundo premio : 1.250 euros.

: 1.250 euros. Números anterior y posterior al Tercer premio .

. Dos, tres y cuatro últimas cifras iguales que el Gordo .

. Dos últimas cifras del Segundo y Tercer Premio .

. Tres últimas cifras iguales a Segundo, Tercer y Cuarto premio .

. Reintegro, la última cifra del premio Gordo: Muchos son los jugadores que compran todas las terminaciones , del 0 al 9, para ‘ganar algo’ pues si la última cifra es igual a la del primer premio, hay 200 euros a la serie, un total de 9.999 reintegros. 20 euros al décimo, recuperando el dinero jugado.

del premio Gordo: Muchos son los jugadores que , del 0 al 9, para ‘ganar algo’ pues si la es igual a la del primer premio, hay a la serie, un total de 9.999 reintegros. 20 euros al décimo, recuperando el dinero jugado. Pedrea: Los números que los niños de San Ildefonso cantan como "mil euros", con un premio de 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado.

La ilusión comienza oficialmente desde finales de junio o principios de julio cuando los décimos comienzan a circular por las administraciones.