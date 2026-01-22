La América española jamás fue colonia: España exportó civilización frente a la explotación mercantil

España no tuvo colonias, sino provincias de ultramar. El pasado miércoles, la Fundación Villacisneros inauguró el ciclo "La América española" con una mesa redonda titulada "Una empresa ambiciosa". En ella, la doctora en Derecho Consuelo Martínez-Sicluna y el historiador León Gómez desgranaron la singularidad del modelo hispánico frente a los sistemas de explotación de Holanda o Gran Bretaña.

El encuentro, moderado por Gonzalo Figar, sirvió para recordar que la Monarquía Hispánica no se limitó a la extracción de recursos, sino que trasladó íntegramente la cultura occidental, el derecho y una estructura administrativa pionera que integraba a los nativos como vasallos de pleno derecho.

La protección jurídica de Isabel la Católica

La profesora Martínez-Sicluna puso el foco en la figura de la reina Isabel la Católica, a quien definió como la mejor figura monárquica de España. La jurista destacó que la Reina, ya en su testamento, dejó por escrito su voluntad de proteger a los indios y fomentar el mestizaje, ordenando que fueran tratados con dignidad.

Esta visión misional y protectora diferenció radicalmente a España de otras potencias que, siglos después, aplicarían modelos puramente coloniales. La creación de la figura del Protector de Indios fue, según los ponentes, una herramienta jurídica única para defender a los sectores más vulnerables de posibles abusos de poder.

El legado de la Escuela de Salamanca

Por su parte, el doctor León Gómez reivindicó el papel de la Escuela de Salamanca y figuras como Francisco de Vitoria en el reconocimiento de la dignidad humana. En un gesto de autocrítica sin precedentes en la historia mundial, el emperador Carlos V llegó a detener la conquista para escuchar a teólogos y juristas en la Controversia de Valladolid (1550-1551).

Allí se debatió la legitimidad de la presencia española, contrastando las tesis de Bartolomé de las Casas con las de Ginés de Sepúlveda. Gómez subrayó que, mientras Europa se desangraba en guerras de religión tras la ruptura de la cristiandad por Lutero, España expandía una civilización que fundaba ciudades y universidades.

Virreinatos frente a factorías comerciales

El sistema de virreinatos y el Consejo de Indias conformaron un aparato administrativo que buscaba evitar la corrupción mediante la rendición de cuentas. Los virreyes, tras sus mandatos de cuatro años, debían volver a la Península para someterse a juicios de residencia.

Este orden permitió que ciudades como Lima o México se convirtieran en centros culturales y urbanísticos más avanzados que muchas capitales europeas de la época. Frente a la "leyenda negra", los ponentes recordaron que el mestizaje, la lengua española y la fe católica constituyen un legado compartido que sigue vivo en los más de 600 millones de hispanohablantes.