3 de febrero: la tradición de San Blas y la ratificación del voto racial en EEUU

El 3 de febrero es una de esas fechas que parecen discretas en el calendario, pero que al mirar atrás revelan una sorprendente concentración de historia, cultura y tradición. Desde batallas decisivas en América del Sur hasta tragedias que marcaron la música del siglo XX, este día reúne acontecimientos capaces de animar cualquier conversación matutina.

Hechos históricos que dejaron huella

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1813, cuando el entonces coronel José de San Martín logró su primera victoria militar en el Combate de San Lorenzo, en Argentina. Al frente de los Granaderos a Caballo, derrotó a fuerzas realistas en una acción breve pero clave, considerada el bautismo de fuego del futuro libertador.

También en el ámbito político, el 3 de febrero ha sido escenario de decisiones relevantes. En 1870, Estados Unidos ratificó la 15ª Enmienda, que prohibía negar el derecho al voto por motivos de raza o color. Años después, en 1913, se aprobó la 16ª Enmienda, que otorgó al Congreso la facultad de establecer el impuesto sobre la renta, transformando el sistema fiscal del país.

En el terreno institucional, México vio nacer en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo fundamental para la conservación del patrimonio histórico y cultural del país.

Ciencia y exploración

El 3 de febrero también está ligado a la exploración espacial. En 1966, la sonda soviética Luna 9 logró el primer alunizaje suave de la historia y envió imágenes desde la superficie lunar. Fue la primera vez que la humanidad pudo observar otro cuerpo celeste desde su propio suelo, un avance tecnológico que abrió el camino a futuras misiones.

"El día que murió la música"

Para los amantes del rock and roll, el 3 de febrero de 1959 es una fecha imborrable. Ese día, un accidente aéreo en Iowa acabó con la vida de Buddy Holly, Ritchie Valens y J. P. Richardson, conocido como The Big Bopper. La tragedia fue bautizada más tarde como "The Day the Music Died", expresión popularizada por la canción American Pie de Don McLean.

La muerte de estos jóvenes músicos, en pleno auge de sus carreras, sacudió a toda una generación y se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la historia de la música popular.

San Blas y las tradiciones populares

En España, el 3 de febrero se asocia a San Blas, patrón de las enfermedades de la garganta. La tradición incluye la bendición de alimentos y cordones que muchas personas llevan al cuello durante nueve días como protección simbólica frente a catarros y afecciones respiratorias, tan comunes en pleno invierno.

Nacimientos y despedidas

La fecha también reúne nombres destacados entre quienes nacieron un 3 de febrero, como el escritor Paul Auster o la periodista Sara Carbonero. En el apartado de fallecimientos, figura Johannes Gutenberg (1468), cuya invención de la imprenta transformó para siempre la difusión del conocimiento.

Entre gestas militares, avances científicos, tradiciones religiosas y momentos clave de la cultura pop, el 3 de febrero demuestra que no hay días "vacíos" en el calendario. Cada fecha guarda historias que conectan continentes, generaciones y formas de entender el mundo. Ideal para acompañar el primer café con un buen dato curioso.