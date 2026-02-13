El Instituto CEU de Estudios Históricos analiza el papel de la mujer en el Imperio de Carlos V

El II Congreso Internacional "Poder en femenino: La mujer en tiempos de Carlos V" se celebrará en Madrid los próximos días 18 y 19 de febrero de 2026. Bajo la dirección de Consuelo Martínez-Sicluna, el evento congregará a académicos de diversas universidades europeas en el Centro CEU Ángel Herrera para desgranar la estructura de poder de las mujeres que sostuvieron la arquitectura política de la Monarquía Hispánica.

La apertura oficial correrá a cargo de Pál György Habsburg-Lothringen, embajador de Hungría, seguida de la ponencia de Martínez-Sicluna sobre la transición de la Reconquista al Imperio. La figura de la Emperatriz Isabel ocupará un lugar central en la primera jornada, con análisis sobre su entorno cortesano a cargo de Marion Reder y el estudio del traslado de sus restos por Francisco de Paula Cañas Gálvez. Asimismo, se presentará el libro La España de Isabel de Portugal. Viajes y estancias de la emperatriz en los reinos españoles, obra de Isidoro Jiménez.

eLegitimidad y gestión del Reino

Uno de los puntos clave del congreso será la ponencia de Álvaro Fernández de Córdova sobre la reina Juana de Castilla y la "cotitularidad del Reino", un aspecto jurídico esencial para entender la gobernanza de la época. La jornada del 18 de febrero también abordará la figura de Margarita de Austria y su integración en el sistema de poder de Carlos V, así como la mesa redonda dedicada a la nobleza femenina y las figuras de Catalina de Erauso y Francisca Pizarro.

La segunda sesión, el 19 de febrero, se centrará en la proyección internacional de las hermanas del Emperador. Académicos como Manuel Lobo Cabrera, Friedrich Edelmayer y Ana Isabel Buescu analizarán respectivamente las trayectorias de Isabel (Reina de Dinamarca), María (Reina de Hungría) y Catarina de Austria (Regente de Portugal). El congreso finalizará con una clausura sobre los fundamentos de la Monarquía Hispánica bajo Isabel I, a cargo de José Ignacio Ruiz Rodríguez.