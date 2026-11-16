Libros para entender las matanzas de Paracuellos

Este mes de noviembre se cumplen 90 años de las sacas y las matanzas de Paracuellos durante la Guerra Civil por parte del Frente Popular. Un tema que Federico Jiménez Losantos ha advertido que en esRadio y Libertad Digital "no lo vamos a dejar nunca". Por esta razón, ha dirigido una tertulia especial para hablar del 90 aniversario de esta masacre de católicos y otras personas vinculadas a asociaciones monárquicas, de partidos de la derecha o, simplemente, de desafectos del Gobierno de la II República.

Han intervenido en esta tertulia especial de Es la Mañana de Federico sobre las matanzas de Paracuellos los historiadores Pedro Corral, Javier Paredes y la jurista, historiadora y profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Consuelo Martínez-Sicluna. Los tres, además de contar lo que sucedió hace 90 años en Madrid, han recomendado una serie de libros para entenderlo.

Pedro Corral, que es autor de ¡Detengan Paracuellos!, ha recomendado el libro de Felix Schlayer Matanzas en el Madrid Republicano. Este ingeniero y empresario alemán fue cónsul de Noruega durante los primeros años de la Guerra Civil y documentó lo que vio. Tiene otro libro, Diplomático en el Madrid rojo aunque Corral ha contado que Matanzas en el Madrid Republicano "es un libro escalofriante".

En este libro Schlayer "cuenta prácticamente día a día cómo se topa con una organización criminal que está organizando las matanzas y cómo intenta pararlo y denunciarlo". "Va a ver a Carrillo varias veces", ha apuntado Jiménez Losantos. Corral ha añadido que Felix Schlayer "va a ver a Carrillo, va a ver a Miaja y le niegan que esté pasando nada".

Sobre personajes como Felix Schlayer durante la contienda Corral los ha llamado "héroes humanitarios". En este sentido, ha contado cómo a este diplomático "cuando se va a embarcar porque el Gobierno le expulsa entran unos policías en el barco y le quieren bajar. Temía que lo fueran a secuestrar y lo fueran a asesinar". Pedro Corral ha dicho que en Madrid una vez que detienen las matanzas de Paracuellos a principios de diciembre de 1936 "paran las sacas, pero no las checas".

El historiador también ha recomendado el libro de Julius Ruiz, Paracuellos. Una verdad incómoda. Ha dicho que en esta obra hace "una labor importantísima desmenuzando esa trama tupida que impedía ver cuál era la responsabilidad del Gobierno de Largo Caballero en las matanzas".

El autor de ¡Hasta el Cielo! Mártires de la Segunda República y la Guerra Civil, Javier Paredes, ha recomendado "un libro que explica el carácter radical del proceso revolucionario para exterminar a la Iglesia". Esa obra es Inspirados por Satanás de Jorge López Teulón, "un libro fundamental". Jiménez Losantos ha dicho que el de Teulón "es un libro extraordinario". También ha dicho que ¡Detengan Paracuellos!, el libro de Pedro Corral, "es fundamental".

Por su parte, Consuelo Martínez-Sicluna ha dicho también el de Julius Ruiz, Paracuellos. Una verdad incómoda, y el libro de Pablo de Lora, Recordar es político (y jurídico): Una desmemoria democrática. Ha contado que "la primera vez que Pablo de Lora fue a Paracuellos le acompañé yo y se quedó impresionado". También ha dicho: "Yo no he investigado, yo lo he vivido. Yo tengo el compromiso moral con la generación de mis padres de hasta el último día de nuestros días en este mundo recordar lo que ellos fueron y lo que mi familia vivió".