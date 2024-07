El 'New York Times' se olvida de los españoles en su lista de mejores libros del siglo

Aunque apenas llevemos 24 años de este siglo, el periódico estadounidense The New York Times ha decidido publicar una lista con los mejores libros escritos en esta centuria. El ranking lo encabeza Elena Ferrante, la superventas anónima que firma con seudónimo, no promociona sus nuevos lanzamientos y es una de las más leídas en Europa y Estados Unidos.

Ferrante debutó en la literatura italiana en el 92, pero su gran éxito llegó en 2011 con La amiga estupenda, precisamente el libro considerado por The New York Times como el mejor del siglo XXI. Es el inicio de la saga Dos amigas, compuesta además por Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida. Cuenta la difícil amistad de dos mujeres de los arrabales napolitanos y ha sido adaptada a serie de televisión.

Según explica el propio medio, esta selección es el resultado de la opinión de una serie de expertos de diferentes perfiles, desde Stephen King a Sarah Jessica Parker: "En colaboración con Upshot, el departamento de The Times centrado en datos y periodismo analítico, Book Review, envió una encuesta a cientos de novelistas, escritores de no ficción, académicos, editores de libros, periodistas, críticos, editores, poetas, traductores, libreros y bibliotecarios. y otras luminarias literarias, pidiéndoles que elijan sus 10 mejores libros del siglo XXI".

Entre esos 100 títulos destacados por la cabecera estadounidense no hay ninguno firmado por un escritor español, aunque sí en español. En esta lista solo podían entrar libros publicado en los Estados Unidos, en inglés, a partir del 1 de enero de 2000, aunque valían traducciones.

De esta manera, encontramos títulos publicados originalmente en español como 2666 del chileno Roberto Bolaño, que se posiciona en el décimo escalón, y repite con Los detectives salvajes en el puesto 38. El dominicano Junot Díaz figura en el puesto 11 con La maravillosa vida breve de Oscar Wao. La representación en español se completa con Temporada de huracanes, de la mexicana Fernanda Melchor o Un verdor terrible, del chileno Benjamín Labatut.

Por supuesto, el ranking no ha gustado a muchos que echan en falta a españoles como Javier Marías o Carlos Ruiz Zafón, de sobra conocidos en EEUU, por nombrar algunos.