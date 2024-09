Carmen Mola: "Nunca quisimos hacer gore, pero necesitábamos una forma de morir inconfundible"

Carmen Mola desbarató las listas de los más vendidos en España con la inspectora Elena Blanco, una prolífica serie que arrancó con La novia gitana y continuó con La red púrpura, La nena y Las madres. Tras desvelar que bajo ese seudónimo se escondían Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, llegaron los thriller de corte histórico La bestia (Premio Planeta) y El Infierno, contando de nuevo con la simpatía de los lectores. Ahora, Carmen Mola se despide de su personaje germinal con El clan (Planeta), un "ajuste de cuentas al sistema que nos rodea".

"Elena tiene que enfrentarse a su peor enemigo, al más tremendo, que ya se empezaba a presentar en Las Madres: el sistema. Está por encima de cualquier psicópata, es el que comete los crímenes más atroces. Es la novela más real, por desgracia", adelanta Agustín Martínez.

En esta ocasión, Blanco, inspectora de la Brigada de Análisis de Casos (BAC), está en busca y captura acusada del asesinato de un policía mientras se enfrenta a una organización integrada por personalidades de la empresa, la judicatura, la política y la propia policía. El clan es Carmen Mola en estado puro, con su violencia, sus giros y su tensión latente, con los personajes poniendo al límite sus propias capacidades, pero, además, con una trama en la que confluyen todas las líneas abiertas en los cuatro libros anteriores.

"Tiene su parte de sangre, su parte de barbaridad y su parte de amor, pero es la última novela de Elena Blanco. No la vamos a resucitar. No va a ver precuelas ni secuelas. No volveremos a la BAC. Queríamos dejar a la gente con buen sabor de boca y una pentalogía era el modo más idóneo de acabar. Esto no quiere decir que sea la última novela de Carmen Mola", aclaró Jorge Díaz. "Con este libro se inicia uno de esos mini duelos de cuando algo se acaba. Hay que despedirse de Elena Blanco, un personaje que nos encanta", consideró Antonio Mercero.

Para los que les acusan de ser excesivamente violentos, Mercero contesta: "No nos parece buena estrategia refrenarnos los unos a los otros ni autocensurarse. Somos más de azuzarle al caballo".

"Lo que hay en El clan te lo encuentras en las páginas de los periódicos. Vivimos en un sistema que se alimenta de los más miserables", explica Agustín. Se habla de niños soldado, tráfico de armas y órganos o mafias que controlan las rutas ilegales de emigración hacia España. Los límites de la deshumanización. "La novela comienza con la guerra de Liberia, con escenas aterradoras porque son reales. La trama va a galope, con muchos giros, y buscando provocar muchas emociones en los lectores. Mola ha ido evolucionando, volviéndonos más complejos en el retrato de la sociedad. Esta es la novela más social de todas. Tenemos al villano más psicópata que es el sistema y su monetización de la miseria humana", añadió Mercero.

Jorge Díaz recordó cómo nació el personaje de Elena y La novia gitana en 2018. "Nosotros nunca quisimos hacer gore, pero necesitábamos una forma de morir inconfundible, muy extraña. Para la inspectora, cogimos las características de los detectives de los años 50 americanos y los adaptamos a estos tiempos. En lugar de whisky, bebe grapa", bromeó.