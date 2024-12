Juan Enrique Soto, el 'mindhunter' de la Policía española: "No existe el mal, sino personas muy malas"

Juan Enrique Soto, policía nacional, psicólogo, divulgador y analista de conductas criminales, ha estado En Casa de Herrero para presentar su nuevo libro Vivir en el asombro: Memorias de un psicólogo criminalista.

Soto subraya que su pasión es la psicología, por ello detalla que sus labores dentro de la Policía Nacional han sido principalmente relacionadas con dicha ciencia.

Libro de cazador de mentes

El libro de Soto es muy ameno y está basado en lo que se conoce como el mindhunter a la española (cazador de mentes), es decir, crear perfiles psicológicos de los "malos" para ayudar a la policía a capturar a los asesinos en serie o criminales.

El policía explica que "no existe el mal, sino personas muy malas" y detalla que "esa maldad de los humanos está condicionada por una combinación de sus genes, educación y contexto".

Soto, el "mindhunter español", ha desempeñado un papel clave en el análisis de conducta y ha desarrollado el método V.E.R.A, una técnica de perfilación criminal cuyo objetivo es elaborar perfiles psicológicos de delincuentes violentos desconocidos, proporcionando información clave para las investigaciones policiales.

Todo ello es lo que le da gran valor a este nuevo libro. Estas herramientas psicológicas son utilizadas por la policía para detener a los criminales.

Perfiles de delincuentes

Estos métodos ya se utilizaban en Estados Unidos, pero Soto ha conseguido introducirlos en España y ha influido en el funcionamiento de la policía francesa.

A la pregunta de cuantos tipos de perfiles de delincuentes existen, Soto es claro y conciso: "Nos resulta poco útil hablar por tipologías, cada delincuente es único y la criminalidad que ejecuta también".

El inspector jefe admite que "no tenía vocación para ser policía, pero sí una gran vocación de servicio". Además, asegura que "merece la pena ser policía para resarcir a las víctimas y castigar penalmente a los delincuentes". Soto explica también como su primer caso fue un homicidio con descuartizamiento.

Caso de Marta del Castillo

Hay dos casos que han sido muy mediáticos y que están cosidos a su biografía personal, además de otros que son más desconocidos y que lamentablemente han prescrito. Nos referimos a los casos de Marta del Castillo y de José Bretón.

El inspector dedicó diez años de su carrera al caso de Marta del Castillo intentando idear cualquier estrategia para encontrar el cuerpo de la joven. Sobre el caso Bretón, detalla que "lo positivo es que es un caso que se resuelve, a pesar de ser dramático".

Sobre Miguel Carcaño y José Bretón, que mató a sus hijos solo por hacer aún más daño a su mujer, Soto explica que existe el denominador común de la impasibilidad ante el dolor ajeno. "Durante todos estos años, hemos intentado que Carcaño nos revele dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo, pero hemos agotado todas las posibilidades con esta fuente", asegura.

Sobre si los delincuentes deben ir a la cárcel o a un psiquiátrico, Soto explica que deben ir a la cárcel si son consciente de sus actos. "Si el delincuente tenía el control y sabe lo que hacía y además quería hacerlo, eso merece la cárcel".

Triple homicidio de Burgos

El inspector tiene una espinita clavada con el caso del triple homicidio de Burgos, un caso que ha prescrito y no se ha podido resolver. Le duele que no se haya podido resolver porque es un caso muy complejo. "A pesar de los numerosos indicios físicos, no se consigue probar la autoría de una persona concreta", explica Soto.

Soto asegura que "te da la sensación de estar tan cerca de resolverlo, pero pasan los años y no consigues el elemento clave que impide que pueda cerrarse el círculo".

Se trata de un triple asesinato ocurrido en 2004 de dos padres y uno de sus hijos. El otro hijo no se encontraba en casa y fue investigado por la policía.

Culpables o inocentes

Cuando se enfrenta a una persona sospechosa, Soto puede reprimir la tentación de dirimir si es culpable o inocente y detalla que "la explicación del análisis de conducta que queremos presentar debe ser capaz de abarcar todos los datos del caso".

Soto desgrana que "si en algún momento no logra explicar algún aspecto, somos conscientes de que nuestra hipótesis, aunque parezca sólida, no es completa y puede haber otras alternativas".

Por esta razón, en un caso como este, donde persisten dudas que la investigación no puede resolver, "no podemos culpar a nadie, por mucho que tengamos una inclinación hacia un sospechoso u otro, si no somos capaces de responder todas las preguntas", concluye.