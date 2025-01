'El año en que Franco murió en la cama' y la resurrección clandestina de Vizcaíno Casas

Verás tú que el Año Franco será también el de la resurrección literaria del escritor, periodista y abogado valenciano Fernando Vizcaíno Casas. Una resurrección clandestina, íntima y, a la vez, si no masiva, sí considerable. Han sido varios los amigos y colegas de profesión que en las últimas semanas, bajo secreto de confesión, me han recomendado vivamente la lectura de Los rojos ganaron la guerra. También me ha llamado la atención que a este otrora hacedor de best sellers, proscrito en el país del olvido no sé si por el tiempo o si por razones ideológicas, sólo en el último mes, El Mundo, El Debate y El Español le han dedicado artículos y reportajes. "And something is happening here / but you don't know what it is", cantaba Bob Dylan en "Ballad of a Thin Man". Pues eso.

Las obras de Vizcaíno afloran al más mínimo ejercicio superficial –repito: superficial– de paleontología bibliotecaria. Hubo un periodo no tan lejano en el que sus ahora descatalogadísimos ensayos y novelas colapsaban las estanterías de una mayúscula legión de lectores que, supongo, se ubicaban a la derecha del PSOE. He visto sus libros por doquier camuflados en las bibliotecas domésticas y, sobre todo, abundan como la mies en las librerías de segunda mano. Innegablemente, y manque joda a los comisarios culturales contemporáneos, el franquista Vizcaíno vendía a punta de pala: ...Y al tercer año, resucitó, novena edición: 250.000 ejemplares vendidos; Niñas… ¡al salón!, vigésimo sexta edición, 140.000 ejemplares; De "camisa vieja" a chaqueta nueva, trigésimo séptima edición, 273.000 ejemplares. En la actualidad, en terreno patrio, estas cifras sólo las alcanzan con regularidad Pérez-Reverte y Federico Jiménez Losantos, y paren de contar.

Hace unos días, en una Re-Read, me agencié un ensayo de Vizcaíno con un título terriblemente oportuno: 1975/El año en que Franco murió en la cama (Planeta, 1992). Se trata de un ejemplar de su séptima edición, saldada con 47.000 ejemplares. El libro, entre la revista de prensa y el testimonio notarial, recoge los acontecimientos más noticiosos de aquel año y se centra, como es de esperar, en la decadencia física del dictador, en la digestión social y política de su muerte y en "algunas interioridades del proceso evolutivo del régimen". Está bien, pero tampoco deslumbra.

Lo mejor de 1975/El año en que Franco murió en la cama son el prólogo y los capítulos dedicados a los meses de octubre y de noviembre. En ellos, Vizcaíno escribe cosas muy interesantes y, partiendo desde un posicionamiento claro, pero no cerril –"La Monarquía y la democracia que hoy definen, constitucionalmente, a España, son las únicas vías por las que debemos circular, en busca de la prosperidad, la libre convivencia y el mutuo respeto entre todos los españoles"–, ofrece un saco de píldoras Supradyn para reactivar la memoria de un lector al que se le ha cebado con "versiones manipuladas, parciales, torticeras y tendenciosas, cuando no rotundamente falsas".

Vizcaíno recuerda, por ejemplo, que Franco "murió en la cama; en una cama de La Paz, la magnífica Ciudad Sanatorial, que él mismo había inaugurado"; que "la única oposición incordiante fue la del Partido Comunista"; que "no hubiese sido difícil atentar contra el Caudillo", que "las medidas de seguridad que le protegían eran infinitamente menores que las que hoy se dispensan a cualquier financiero importante" y que "sus constantes visitas a las ciudades españolas, viajando en coche descubierto entre la multitud, hacían sencilla la agresión"; que en el Primero de Octubre de 1975, Día del Caudillo, se congregaron 400.000 personas –"quizás 500.000"– en la madrileña plaza de Oriente para vitorear "al Generalísimo, a España, al Ejército, a la Guardia Civil y a la Policía Armada" y apostrofar "a ETA, al FRAP, al comunismo, a Francia, a Olof Palme; también, al cardenal Tarancón"; que, para "despedir" al difunto Jefe del Estado, fueron miles quienes hicieron cola durante dieciséis horas, y que, entre ellos, se hallaban "el torero Paquirri, Lola Flores y su marido, Antonio González, Juan Antonio Samaranch, Gabriel Cisneros", etcétera.

¿Máquina del fango? ¿Bulos de la ultraderecha? Va otro textual: "En una ocasión, en La Granja (siete u ocho veces actué allí) yo no pude contenerme y en vez del saludo protocolario, abracé a Franco. Él sonrió y creo que me perdonó fácilmente aquel abrazo emocionado, que me salió del alma". No son estas palabras de Vizcaíno, sino de Lola Flores. Lo siento por su nieta Alba.