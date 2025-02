Ildefonso Falcones: "Hacienda no cede, es una verdadera tortura tremendamente arbitraria"

En 2006, un abogado catalán probaba suerte en el mundo de la ficción con su primera novela, La catedral del mar, que vendió un millón y medio de ejemplares en solo un año. Fue un fenómeno editorial que aupó a Ildefonso Falcones al podio de los escritores bestseller. Diez años después publicó su continuación, Los herederos de la tierra, que volvió a batir récords de ventas. Hacienda le acusó de defraudar 700.000 euros – se llegó a hablar de 1,4 millones- de los beneficios de sus libros superventas a través de un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales entre 2009 y 2010. Le pedían pena de prisión. Fue absuelto en 2021, pero la agencia tributaria recurrió.

"Hacienda no cede, es una verdadera tortura, tremendamente arbitraria e injusta", admite el autor. "No creo que me haya perjudicado en mi carrera como escritor. Si en algún momento he perdido algún lector porque pensara que existía todo ese fraude, espero recuperarlo", dice a Libertad Digital. En medio de esa batalla, fue diagnosticado de cáncer: "Llevo tres años y medio sin noticias negativas, el bicho sigue, es una carrera de fondo, pero soy optimista".

Nuevo proyecto

Falcones acaba de publicar En el amor y la guerra (Grijalbo), la tercera parte de La Catedral del mar, ambientada en la segunda mitad del siglo XV, en el paso de la Edad Media al Renacimiento, con Arnau Estanyol como protagonista, nieto del que lo fuera en aquella ópera prima. Servirá como general del ejército del rey Alfonso V de Aragón en la conquista del reino de Nápoles.

"Hay un gran desconocimiento sobre Alfonso V, no hay una biografía seria sobre este personaje. Plantea unos claroscuros interesantísimos", asegura el autor. "Fue un gran guerrero, quería ser rey de Italia, no lo consiguió, pero sí del mayor de sus reinos, Nápoles. Jamás volvió a regresar a ningún reino en España, ni de visita. Tenía cierta aprensión hacia los derechos que habían obtenido los catalanes en momentos determinados. Él sostenía que no tenía que cargar con esa rémora de algo que habían pagado los catalanes para que un rey antiguo ganase".

"Los hechos son los que son"

En ese sentido, Falcones destaca que Alfonso V se convirtió en un gran mecenas del Renacimiento que financió intelectuales y artistas. "Se sentía muy cómodo en Nápoles, la convirtió en capital del arte y la cultura. En Cataluña, en cambio, estaba muy incómodo porque no aceptaba los derechos que exigían los nobles catalanes". No descarta el autor que algunos sentimientos independentistas de hoy en día tengan su germen en esta época: "Cada pueblo es fruto de su historia. El pueblo catalán siempre ha deseado estar por encima de los demás. Ha trabajado mucho para ello, comercialmente tuvo épocas doradas y otras en las que fue avasallado o reprimido. Todo eso lleva a los condicionantes actuales".

No se puede modificar la realidad histórica

Los reinos que conformaron la Corona de Aragón "eran independientes entre sí", mantiene el autor. "Cada reino tenía sus cortes, sus lenguas, sus monedas, sus propios representantes y actuaban con una independencia absoluta. El rey no era rey de todo hasta que no juraba en cada sitio. Hay documentos en los que los catalanes llaman extranjeros a los aragoneses", considera. Y en ese contexto, el reino de Nápoles "fue un problema para la corona": "Incluso creo que tuvo mucha trascendencia en la Guerra civil catalana de 1462. Cataluña y Aragón financiaron la conquista pero no recibieron esa corona en ese primer momento. Luego sí se logró, ya con los Reyes Católicos".

Falcones, como escritor de novela histórica, se considera muy pulcro en el respeto a los hechos. "Son los que son, no se pueden tocar", defiende. "Las tramas son infinitas, las que tú quieras. Si a tu trama no le va bien un hecho, lo que tienes que hacer es cambiar la trama. Como autor, tienes que obligarte a encontrar aquella que cuadra con los hechos históricos. No se puede modificar la realidad histórica. El lector no tiene por qué estar obligado, cuando termina 700 páginas de novela, a coger libros de Historia para ver si lo que le he contado es verdad".

Sexo explícito

En lo personal, Alfonso V, apodado el Magnánimo, se casó con la reina María de Castilla y no tuvo hijos. "Se dice que la reina era enfermiza aunque no se sabe ni si mantuvieron relaciones", apunta Falcones. "Tuvo tres bastardos de una mujer bastante desconocida y, a partir de ahí, no tuvo más hijos. Sí que se le conoce un amorío tremendo con un joven paje de 18 años y después una relación con Lucrecia D'Alagno, una joven muy bella que alardeaba de ser virgen", detalla.

La novela está salpicada de encuentros sexuales "explícitos y de diversa índole". "Me gusta el sexo explícito. Me gusta el sexo, me gusta escribirlo y me gusta leerlo. La violencia ficticia la vivimos constantemente, pero con algo tan sano y tan natural como el sexo nos volvemos puritanos. Cuando en una novela va a ver un encuentro carnal y me la cortan, me hacen polvo", bromeó.

En general, trata de "entretener al lector" con su narrativa y ofrecerle "algo que lo tensione, que le haga vivir, que lo traslade a otro mundo, así como pasiones humanas como el amor, el sexo, el dinero o la venganza".

En el amor y la guerra sale con una tirada inicial de 200.000 ejemplares. "Con esta novela no termina la saga de La catedral del mar, no lo sé. Dios me de salud y en diez años escriba una cuarta parte. Cronológicamente, acaba en 1486 y seis años después se descubrió América", reconoció. "El personaje de ahora, Arnau, no tiene nada que ver con su abuelo, el niño aquel que corría por Barcelona. Esta novela la podía haber hecho exactamente igual sin los Estanyol, inventándome otros nombres, pero si se puede aprovechar el tirón…Que sea la tercera parte gusta y vende mucho, para qué renunciar a eso".