El homenaje al Nobel Vargas Llosa marcará el inicio del Congreso de la Lengua en Arequipa

El Instituto Cervantes recibirá un legado in memoriam del escritor peruano Mario Vargas Llosa durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que tendrá lugar en Arequipa del 14 al 17 de octubre. El acto forma parte de las actividades organizadas por la institución en el marco del encuentro, que reunirá a representantes culturales, académicos y literarios del ámbito hispano.

Un homenaje en la casa natal del Nobel

La entrega del legado se realizará el 14 de octubre en la casa natal del premio Nobel de Literatura en Arequipa. En la ceremonia participarán el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la fotógrafa Morgana Vargas Llosa, hija del escritor, y el cineasta Luis Llosa Urquidi.

El legado será trasladado posteriormente a la Caja de las Letras del Cervantes en Madrid, donde se conservará como testimonio del vínculo del autor con la lengua española y con la institución.

Ese mismo día está prevista la presentación del ‘Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras’, que se celebrará en la Biblioteca Vargas Llosa de Arequipa, con la participación de García Montero, Morgana Vargas Llosa y el escritor Carlos Granés.

Exposiciones y actividades culturales

Las actividades previas al Congreso comenzarán el viernes anterior con la inauguración de las exposiciones ‘Noticias falseadas. El poder de la mentira’, organizada junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y ‘Escritores de la lengua en el IX CILE’, en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz.

También se presentará la muestra ‘Cádiz 1812. La ciudad ilustrada y la constitución inspiradora’ y la exposición itinerante ‘El Prado en las calles’, en la que participa el Cervantes.

El domingo 12 se proyectará un documental dedicado al escritor español José Manuel Caballero Bonald, con motivo del centenario de su nacimiento, en un acto con la participación del alcalde de Cádiz, Bruno García, y el poeta Juan José Téllez.

Mesas redondas y debates sobre la lengua

El lunes comenzará una feria del libro y la mesa redonda ‘Noticias falseadas. El poder de la mentira’, tras la que García Montero y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ofrecerán una rueda de prensa sobre la programación del Congreso.

El programa incluye un coloquio sobre Cádiz y el constitucionalismo hispanoamericano, así como debates sobre el español en Estados Unidos, el idioma como expresión de valores democráticos y la gala ‘Español, verdad y futuro’.

El martes 15 se celebrará la sesión solemne, con la presencia del rey Felipe VI, en la que intervendrán García Montero y la secretaria general del Instituto, Carmen Noguero. Durante el acto se rendirá homenaje a Vargas Llosa y se ofrecerá un concierto con la violinista Leticia Moreno.

Encuentros profesionales y clausura

El jueves, el Cervantes organizará un encuentro de editores, con la participación de García Montero y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto a paneles sobre periodismo digital, inteligencia artificial, la proyección del Cervantes en América y la gastronomía como expresión lingüística común.

Además, representantes del Instituto participarán en mesas sobre traducción, identidades culturales, enseñanza del español con nuevas tecnologías y revistas literarias latinoamericanas.

El viernes se desarrollará la mesa de diálogo ‘Unidad y diversidad de la lengua española e inteligencia artificial’, seguida de la sesión de clausura, en la que intervendrá nuevamente García Montero.

El X Congreso Internacional de la Lengua Española está organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) y el Gobierno del Perú, bajo el lema "Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial".