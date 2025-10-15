Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con 'Vera, una historia de amor'

El Premio Planeta 2025 celebrado el miércoles en Barcelona fue finalmente para la novela Vera, una historia de amor, escrita por el periodista y popular colaborador televisivo Juan del Val, de 55 años. El volumen fue presentado, como es habitual, con otro título, en este caso No es tan fácil morir de amor, y escrita con el pseudónimo de Elvira Torres.

Juan del Val, colaborador de El Hormiguero y el grupo Atresmedia, se lleva un premio valorado en 1 millón de euros. Casado con la también periodista y presentadora Nuria Roca desde el año 2000, con la que confesó mantener una relación abierta, es uno de los periodistas y voces más polémicas del país.

Del Val ya fue galardonado previamente con los 100.000 euros del Premio Primavera de novela en 2019 con la novela Candela. También ha escrito las novelas Delparaíso (2020) y Bocabesada (2023), además de otros volúmenes en colaboración con su esposa Nuria Roca.

Vera, una historia de amor ha sido definida como la historia de liberación personal de una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana. La protagonista femenina, una de las constantes de las novelas de Juan del Val, rompe su matrimonio vacío con un marqués y una relación con un joven más joven que ella la conduce a un proceso de liberación personal.

El Premio Planeta 2025 ha recibido 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.

El jurado de esta edición ha estado integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y la directora de Editorial Planeta, Belén López, como secretaria con voto.

Ángela Banzas sube al estrado como finalista | EFE

Ángela Banzas, finalista

Además, la escritora gallega Ángela Banzas quedó finalista con una dotación de 200.000 euros, con la novela Cuando el viento hable, se anunció este miércoles el jurado en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Presentada con el título El color de la lluvia y el seudónimo Sofía García, trata la historia de una mujer, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural. Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de los experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago y MBA por la Escuela Europea de Negocios, publicó su primera novela, El silencio de las olas, en 2021, a las que siguió La conjura de la niebla, La sombra de la rosa y El aliento de las llamas.

Representación institucional

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el consejero de la Presidencia de la Generalidad, Albert Dalmau; la consejera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, asistieron a la entrega del 74 Premio Planeta de Novela en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en el 76 aniversario del Grupo Planeta.

A la cena literaria acudieron también la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el delegado del Gobierno en Cataluña; Carlos Prieto, y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí.

También los expresidentes de la Generalidad, José Montilla y Artur Mas, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el del Banco Sabadell, Josep Oliu, entre otros.

Han asistido la ganadora del Premio Planeta 2024, Paloma Sánchez-Garnica, y la finalista del Premio Planeta 2024, Beatriz Serrano.

El Premio Planeta de Novela está dotado con 1 millón de euros para el ganador y 200.000 euros para la obra finalista, y se han presentado 1.320 originales, de los que se han seleccionado 10 finalistas.