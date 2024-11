Sánchez-Garnica: "'Lo que el viento se llevó' es el origen de todo lo que fue EEUU"

El jurado eligió Victoria como la novela merecedora del Premio Planeta y se deshizo en elogios hacia la madrileña Paloma Sánchez-Garnica, que ya había sido finalista en este mismo certamen literario. Ya está en las librerías y ha llegado el turno de que sean los lectores quienes juzguen su valía.

Sánchez-Garnica lleva años hipnotizada por Berlín y su historia, situando en la capital alemana sus últimas novelas. Esta vez, explora los años que comprenden el final de la II Guerra Mundial y el momento en el que se cierran las fronteras y se levanta el muro. "Eran miles las personas que pasaban de un lado a otro cada día y quería contar qué sentían", dice la escritora, que quiso alentar la reflexión sobre las consecuencias de las grandes decisiones políticas.

De Berlín a Estados Unidos

La novela nos muestra a un Berlín arrasado y hambriento en el que Victoria, una mujer muy brillante, se confirma con cantar en el club Kassandra para sacar adelante a su hija Hedy y su hermana Rebecca. Un chantaje ruso la obliga a tomar una decisión drástica que la llevará a Estados Unidos. "Descubrirá que la que parecía la sociedad más democrática del mundo esconde una rancia capa de racismo e injusticias de la mano del Ku Klux Klan y el senador McCarthy", avanza la escritora.

"En mis anteriores novelas estaba muy centrada en mostrar las consecuencias del nazismo y me di cuenta que en EEUU se estaba atentado contra los derechos humanos por motivos como el color de la piel o la ideología. Pensamos que todo el horror está en un lado y nos olvidamos que las democracias asentadas también pueden atentar contra las personas. Va cambiando...se ha perseguido a los judíos, los negros, los comunistas..."

La autora se releyó Lo que el viento se llevó, un libro que, dice, es el origen de todo lo que fue EEUU. "Es una historia muy real porque es la historia que su abuela le contaba a la escritora y muestra perfectamente cómo cambió la manera de vivir en ciertos estados".

Con Victoria rinde homenaje a "las mujeres anónimas que fueron fundamentales en el desarrollo de elementos que hoy utilizamos con normalidad, como es Hedy Lamarr y el wifi, y que están muy olvidadas".

Fuego en la garganta

La presentación de la novela se celebró en la Real Academia de la Lengua donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia acaecida en Valencia. Precisamente, en esta edición de los Premios Planeta, se alzó como finalista la valenciana Beatriz Serrano con Fuego en la garganta, novela igualmente ya a la venta.

Una mañana de 1993, la vida de Blanca se rompe cuando su padre le anuncia que su madre no regresará. A partir de entonces, Blanca teme que pueda tener un don insólito: la capacidad de obrar milagros, aunque el primero sea provocar la muerte de una niña que se burla de su situación familiar. Blanca encuentra en internet chicas afín a su personalidad, góticas y seguidoras de Charles y Marilyn Manson. Son "la familia que se elige". "Hay un tema en esta novela que tiene que ver con los silencios familiares, con las cosas que metemos debajo de la alfombra. Las preguntas que Blanca no puede hacer en su entorno familiar las termina haciendo en internet. Hay muchos miedos a la hora de expresar lo que de verdad pensamos por no hacer daño a la otra persona", explicó Serrano.

Serrano pone sobre la mesa temas como la presión sobre las madres, la infelicidad femenina, el hastío o la salud mental. "Me gusta la figura que está en los márgenes de la sociedad, fuera de la norma que no se conforma con seguir las casillas marcadas. Siempre me he sentido muy atraída por los personajes inconformistas. Nos ponen frente al espejo y nos muestran cosas que se nos han pasado por la cabeza y que no hemos hecho", aseguró.

Hace un retrato generacional de los años 90 y lo completa con "un componente sobrenatural" porque "la ficción nos ayuda a explicar temas que son mucho más universales".