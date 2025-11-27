El Instituto Cervantes llama a reescribir 'el Quijote' con perspectiva woke, ecologista y de género

El Instituto Cervantes vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras afirmar que la Constitución española "carece de plena legitimidad democrática" y proponer una reforma para que incorpore lenguaje inclusivo, esta vez invita a reescribir El Quijote desde una perspectiva woke, ecológica y de género.

La institución ha inaugurado en su sede madrileña la exposición Aeolia, una propuesta del artista Solimán López que emplea inteligencia artificial para reinterpretar El Quijote desde prismas contemporáneos como la sostenibilidad, el género o la crítica sociopolítica. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 8 de marzo de 2026, forma parte del nuevo ciclo Paisajes intangibles y del espacio experimental de Banca Cervantes.

Una escultura que convierte el viento en relatos

La pieza central de la exposición es una escultura interactiva con inteligencia artificial autogenerativa, que funciona como un aerogenerador simbólico: recoge energía del viento real de los molinos de Campo de Criptana (Ciudad Real) y la transforma en lenguaje. Este proceso se sirve de un modelo de IA entrenado a partir del texto original de El Quijote, así como otros escritos de Miguel de Cervantes y bibliografía académica complementaria.

El público puede interactuar con esta escultura, convirtiéndose en parte del proceso creativo. Según el Instituto Cervantes, el objetivo es "plantear una reflexión sobre la autoría, la memoria colectiva y la sostenibilidad simbólica" del patrimonio literario. La IA genera cinco relatos nuevos basados en la obra cervantina, los cuales ya cuentan con una primera versión accesible al visitante.

Un Quijote 2.0 desde una perspectiva ecologista

Además de la escultura generativa, la exposición incluye un libro de artista que alberga el llamado Quijote 2.0, cuya información ha sido almacenada en ADN sintético. Esta tecnología permite preservar contenido durante milenios y su estructura está inspirada en una red tridimensional que representa los aerogeneradores distribuidos por Castilla-La Mancha.

Aunque, según han comunicado, el proyecto no pretende revisar el texto original, el instituto de Luis García Montero pretende reescribir este clásico de la literatura con el enfoque woke que últimamente le ponen a todo. Por ello, la iniciativa aborda temas como como la sociología, la cibernética, la sostenibilidad, el medioambiente, la transición ecológica, las perspectivas de género, la desobediencia civil, el pacifismo o la crítica anticapitalista, a través de nuevas narrativas generadas artificialmente.

Cervantes en entrevista simulada por IA

Como parte del catálogo de la muestra, los visitantes también podrán leer una entrevista ficticia a Miguel de Cervantes, elaborada por inteligencia artificial a partir de sus escritos. El catálogo incluye también una conversación con el autor de la exposición, Solimán López, quien ha explicado que su intención era "poner en tela de juicio la relación entre artista y público y su intervención en los procesos creativos", además de mostrar una obra no creada directamente por el artista.

En este contexto, Aeolia puede entenderse como una prolongación de la tendencia institucional que está teniendo últimamente el Instituto Cervantes. De hecho, la exposición se produce pocos meses después del estreno de El Cautivo, última película de Alejandro Amenábar, donde se plantea una visión especulativa sobre la homosexualidad de Cervantes, sin base documental directa.