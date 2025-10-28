Luis García Montero no retira su ataque al director de la RAE y dice que preferiría un "filólogo"

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha vuelto a referirse a sus palabras sobre Santiago Muñoz Machado y la tajante respuesta de la Real Academia Española. El poeta cargó en un desayuno informativo contra el director de la RAE, de quien dijo que es "experto en llevar negocios desde su despacho", un desprecio que hizo que varios académicos y la institución en su conjunto salieran en defensa del jurista y sus años de gestión con críticas muy duras al viudo de Almudena Grandes.

Tras los ecos de la polémica en el Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Perú, con una incómoda rueda de prensa conjunta, García Montero se ha referido a la polémica en la presentación del anuario del Cervantes El Español en el mundo. Allí, ha negado que haya roto puentes con la RAE. "El Cervantes lleva mucho tiempo haciendo su trabajo y relacionándose con todas las instituciones, entre ellas la Academia. El Cervantes no ha roto ningún puente con la Academia. La Academia, por lo visto, se sintió molesta porque yo dijese que prefería un director que fuese filólogo y estudioso del lenguaje que un catedrático del derecho administrativo", ha dicho García Montero en un encuentro con la prensa.

Según Montero, el "respeto" que él tiene por la RAE es el "mismo" que tiene el Cervantes y ha destacado la dirección de académicos como Víctor García de la Concha, Fernando Lázaro Carreter, Manuel Alvar o Darío Villanueva, sin mencionar al actual director. "Nosotros, en ese sentido, seguimos admirando el trabajo de los filólogos de la Academia y, desde luego, todo lo que sea colaborar para bien con la Academia nos encantará", ha dicho.

Además del comunicado conjunto de la RAE y de posicionamientos públicos de escritores y académicos como Arturo Pérez Reverte o Álvaro Pombo, Muñoz Machado recibió el respaldo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas frente a las "críticas injustificadas". Fuentes de la RAE aseguraron a Europa Press que veían el "ataque" de García Montero al director de la RAE como una "cuestión personal e inexplicable" del primero.

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) también mostró su apoyo a García Montero. "La ASALE quiere reconocer, muy especialmente, el firme liderazgo intelectual y cultural que desarrolla nuestro presidente, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado", explicaba la institución.

El ministro de Asuntos Exteriores, departamento del que depende el Instituto Cervantes, no se ha pronunciado sobre la cuestión y, aunque en Perú el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tampoco quiso entrar en el tema, sí ensalzó el "magnífico trabajo" de García Montero al frente de la institución. Sin embargo, el PP obligará al Ejecutivo a pronunciarse tras registrar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas escritas en las que cuestiona al Ejecutivo si respalda las declaraciones y valoraciones realizadas por el director del Cervantes.

El PP ya se había pronunciado sobre este asunto el pasado jueves, cuando manifestaba su apoyo a la independencia de la RAE frente a la "injerencia y colonización ideológica" del Gobierno por el ataque "injusto" del Instituto Cervantes.

El Cervantes cuenta con una financiación del 56% por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que un 43% de sus fondos son propios. La RAE, por su parte, cuenta con un 80% financiación de administraciones públicas y un 20% de recursos propios.