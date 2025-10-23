El director de la RAE: "A nadie se le ha ocurrido hasta hoy someter el diccionario al capricho gubernamental"

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha abierto este jueves el curso académico 2025-2026 de la institución tras el combate abierto hace algunas semanas entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y él.

"A nadie se le ha ocurrido hasta hoy fijar la gramática por decreto o someter el diccionario al capricho gubernamental. El uso de la lengua lo decide el pueblo y las academias fijan sus normas derivadas del uso real y comprobado de nuestro idioma. Nadie puede, desde uno solo de los países que colaboran en ASALE, destruir el sistema porque es multipolar", ha asegurado Muñoz Machado durante su intervención.

En el acto también ha participado el académico y Premio Cervantes 2024 Álvaro Pombo con la lección inaugural '¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?'. Pombo salió en defensa de Muñoz Machado con una feroz respuesta a Luis García Montero, al que calificó de poeta "menor", "chiquito pero faltón".

Academias llenas de "peligrosos conspiradores"

El director de la RAE ha asegurado que la entidad que dirige "lidera el movimiento multilateral en materia cultural mejor pertrechado para la defensa de la cultura de origen español". Además, ha apuntado que las 23 academias de países que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), se ocupan "mancomunadamente de establecer la normativa de la lengua española y cuidar de su unidad".

"No siempre las academias del español han encontrado un apoyo gubernamental semejante al que hemos disfrutado hasta ahora en España. Hay repúblicas que han preferido apoyar más a las lenguas indígenas que al español, a pesar de ser la lengua que utiliza el 90% de la población. Otros han pensado que las academias están pobladas de peligrosos conspiradores contra el régimen autocrático establecido por los imperantes y han adoptado medidas para entorpecer su funcionamiento o extinguirlas. Pero la solidaridad del resto de las academias ha impedido los peores efectos de esas medidas", ha añadido.

Apoyo de las academias

Estas declaraciones llegan tras el cierre del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebró hace una semana en Arequipa (Perú) y donde los directores Muñoz Machado y García Montero continuaron con el duelo dialéctico, que marcó la cita y que no ha concluido. El pasado viernes, todas las academias de la ASALE se adherían a Muñoz Machado.

"La ASALE quiere reconocer, muy especialmente, el firme liderazgo intelectual y cultural que desarrolla nuestro presidente, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado", explicaba la institución.

La polémica se remonta al jueves 3 de octubre, desde que García Montero asegurara que "la RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho" -en referencia a su director, Muñoz Machado-.

Poco después, el pleno de la RAE, reunido en Madrid, aprobó por unanimidad una declaración en la que tachaba esta afirmación de "agresión" contra Muñoz Machado y defendía la "labor extraordinaria" en sus siete años de mandato, al que ha accedido, tal y como recordaban, democráticamente en dos ocasiones.

Lejos de limar asperezas en el país andino, ambos directores protagonizaron una tensa rueda de prensa el pasado lunes durante la presentación del CILE. En este encuentro, García Montero aseguraba que ya "habrá tiempo" de hablar, no sobre el actual director de la RAE, sino sobre su sucesor, "que tiene mucho que ver con el comunicado que hizo la academia el otro día". "Ni idea", respondía el director de la RAE.

Reverte entra en combate

Por otro lado, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMyP) también mostró su apoyo a Muñoz Machado, frente a las "críticas injustificadas". Fuentes de la RAE aseguran a Europa Press que ven el "ataque" de García Montero al director de la RAE como una "cuestión personal e inexplicable" del primero.

Después de las declaraciones del escritor y académico de la lengua Arturo Pérez-Reverte, que entraba finalmente en el combate para llamar "mediocre y paniaguado" al director del Cervantes y acusar al Ministerio de Asuntos Exteriores de querer "colonizar" la RAE, el titular del departamento de Cultura eludía el tema, aunque sí ensalzaba el "magnífico trabajo" de García Montero al frente de la institución.

Las relaciones entre la RAE y el Cervantes sufrieron una nueva brecha, que ya estaba abierta, durante la celebración del X Congreso de la Lengua Española. Durante la presentación de la cita los directores fueron preguntados sobre si sus diferencias son por razones económicas, algo a lo que ninguno se refirió. El Cervantes cuenta con una financiación del 56% por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que un 43% de sus fondos son propios. La RAE, por su parte, cuenta con un 80% financiación de administraciones públicas y un 20% de recursos propios.