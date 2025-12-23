HarperCollins rompe con David Walliams tras acusaciones de "comportamiento inapropiado"

HarperCollins ha decidido rescindir su contrato con David Walliams, escritor infantil y actor de 54 años, después de denuncias sobre su presunto "comportamiento inapropiado" con varias empleadas. Walliams, conocido por Little Britain, niega las acusaciones.

Un portavoz del escritor ha asegurado que "nunca había sido informado de acusación alguna contra él", que "no había sido consultado formalmente en investigación alguna ni se la había dado la oportunidad de contestar" y que "había decidido buscar asesoramiento legal".

La investigación interna de la editorial comenzó tras una queja en 2023 y, según The Telegraph, algunas empleadas llegaron a acuerdos económicos tras denunciar incidentes. Se tomaron medidas preventivas, como restringir el contacto directo con Walliams o acompañar a las trabajadoras en reuniones.

Más escándalos de Walliams

Walliams, autor de 40 libros infantiles con 60 millones de copias vendidas, ha protagonizado otros escándalos: en 2022 fue expulsado de Britain’s Got Talent por insultos a participantes y también generó polémica en un especial de Would I Lie to You por un gesto nazi que la BBC calificó como "completamente inaceptable y pedimos disculpas al público asistente durante la grabación por los perjuicios causados".

A pesar de su éxito editorial y filantrópico, la figura de Walliams vuelve a estar en el centro de la polémica.