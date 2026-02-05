David Toscana gana el Premio Alfaguara con su novela 'El ejército ciego'

El autor mexicano David Toscana ha sido galardonado con el XXIX Premio Alfaguara de novela por su obra El ejército ciego. El jurado ha valorado una narración que, lejos del relato histórico convencional, ofrece una fábula oscura sobre la guerra, el poder y la resistencia.

La trama se sitúa en el año 1014, tras la batalla de Klyuch, cuando el emperador bizantino ordenó arrancar los ojos a quince mil prisioneros búlgaros. El autor construye una épica de los vencidos que entremezcla historia, inventiva y poesía.

Los conflictos contemporáneos

Durante la entrega en Madrid, Toscana ha reivindicado la libertad del creador frente a la presión de introducir conflictos contemporáneos en la ficción. "No tengo por qué inyectarle a la novela ciertos conflictos de manera mañosa", ha sentenciado, lamentando que se exija al autor que se posicione en el mundo.

El galardón, dotado con 147.000 euros, ha contado con un jurado presidido por Jorge Volpi. A esta edición se han presentado 1.140 manuscritos, con gran participación desde España, Argentina y México.