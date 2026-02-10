Alfonso J. Ussía gana el VI premio de No Ficción Libros del Asteroide con 'In Extremis'

El escritor y colaborador de ABC Alfonso J. Ussía ha sido distinguido por unanimidad con el Premio de No Ficción Libros del Asteroide en su sexta edición por In Extremis, un proyecto de raíz autobiográfica que aborda la relación entre un hijo y su padre como vía para retratar la evolución de la sociedad española en los últimos cincuenta años.

In Extremis se articula como un diálogo con el padre del autor, el columnista Alfonso Ussía, que afronta el tramo final de su vida mientras revisa su trayectoria personal y profesional. Frente a él, el hijo reflexiona sobre el vínculo familiar, el duelo y la herencia recibida, no solo en el plano íntimo, sino también en el colectivo.

La narración explora la distancia generacional entre quienes crecieron convencidos de tener respuestas firmes y quienes heredan un legado marcado por la incertidumbre. El texto incorpora además una reflexión sobre el oficio periodístico, entendido como parte esencial de esa herencia y como testimonio de una época.

Valoración del jurado

El jurado, integrado por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano, ha destacado "la calidad literaria del proyecto y su interesante exploración del conflicto generacional". También ha subrayado "la capacidad del autor de trascender lo familiar para abordar la evolución de la sociedad española y retratar a destacados personajes de la época".

Alfonso J. Ussía ha publicado las novelas Cuento del Norte (2020), Vatio (2021) y Borroka. El Puente de los suicidas (2024), además de Bajo Cielo (2025), un libro de retratos sobre Madrid. Es columnista y cronista en ABC y colabora en medios como Onda Cero, Ethic y Jot Down. Su obra combina ficción, periodismo y una atención constante a la ciudad y a sus personajes.

El proyecto finalista

El jurado también ha reconocido como finalista Anestesia, de la periodista venezolana Maye Primera, un proyecto que recorre los últimos treinta años de la historia de Venezuela desde su experiencia personal como periodista queer emigrada a Estados Unidos. Según el jurado, la obra plantea preguntas sobre desarraigo, identidad y privilegio mediante una narración que entrelaza memoria, historia y análisis social.

El Premio de No Ficción Libros del Asteroide distingue proyectos en desarrollo, cuenta con una dotación de 10.000 euros y ha recibido en esta edición 538 propuestas.