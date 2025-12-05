La despedida del hijo de Ussía en esRadio: "Un defensor de la libertad y España que nunca se achicó ante ETA"

Con el mismo nombre que su padre y la misma vocación, Alfonso J. Ussía, hijo del famoso escritor fallecido este 5 de diciembre a los 77 años, se ha despedido de su padre en el programa de En Casa de Herrero de esRadio definiéndolo como "un defensor acérrimo de España y la libertad".

Preguntado por cómo querría su padre que le recordáramos, el hijo del escritor ha dicho que "sin ninguna duda por la libertad. Era un defensor acérrimo de la libertad, se pudo ver en la lucha contra la banda terrorista ETA, contra el populismo de todos los signos políticos".

También, "en defensa de España, la monarquía, la honestidad y la valentía. Nunca se achicó ante sus jefes ni tampoco ante los terroristas de ETA. Los valores democráticos y España iban antes que nada", ha explicado el hijo de Alfonso Ussía.

"El siempre iba con la risa por delante pero con el compromiso de creer en la valentía y en los valores que nos ha transmitido a todos. Mi padre fue de los pocos que no se achantó cuando ETA mató a periodistas", ha insistido.

Ussía hijo ha explicado también que su padre ha fallecido "en paz, tranquilo, sin sufrimiento y sin dolor y por supuesto sin perder el sentido del humor que le ha caracterizado siempre". Además, ha detallado que ha muerto rodeado de todo el cariño de la familia. "Mi padre ha muerto con las botas puestas", ha concluido.

El hijo de Alfonso Ussía escribe en el periódico ABC – como lo hizo también su padre- y ha publicado cuatro libros, Borroka, Vatio, El puente de los suicidas, Bajo cielo y Cuento del norte.