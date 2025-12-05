Almeida se despide de Alfonso Ussía en Libertad Digital

Alfonso Ussía ha muerto este viernes a la edad de 77 años en Ruiloba, cerca de Comillas, donde llevaba retirado desde hacía varios años.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha querido despedirse del escritor y periodista en Libertad Digital.

"Alfonso Ussía supo retratar un país entero con suma elegancia, enorme criterio y fina ironía", escribe Almeida. "Siempre certero, en verso o en prosa, fue un extraordinario periodista y un maestro de la palabra, cuyo recuerdo quedará entre los grandes de la pluma en lengua española. Supo mezclar el humor con lo certero, diciendo muchas veces lo que nadie se atrevía a decir. Fue un patriota ejemplar, un luchador por la libertad y un servidor leal a la Corona", describe al escritor.

"Los que disfrutamos durante muchos años leyendo sus artículos le echaremos mucho de menos", concluye el alcalde.