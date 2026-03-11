'Una vez fui un árbol', la historia que revela a los más pequeños cómo nace un libro

El libro infantil Una vez fui un árbol. La verdadera historia de un libro, editado por Algar, propone a los lectores más jóvenes descubrir de dónde viene el papel y cómo se crea un libro, partiendo de la historia de una semilla que acaba convirtiéndose en el objeto que sostienen entre las manos.

La editora de Algar, Clara Sánchez Crespo, ha explicado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio que el proyecto fue un descubrimiento inesperado para la editorial. "Nos llegan muchas propuestas, pero cuando vimos este libro fue un flechazo. Supimos enseguida que queríamos que estuviera en nuestro catálogo", señala.

La historia está narrada en primera persona por el propio libro, un recurso que busca implicar al lector desde la primera página. "Es un libro que habla directamente al lector y eso nos gusta mucho, porque hace pensar y genera conversación", explica Sánchez Crespo.

La historia de un árbol que se convierte en libro

El cuento relata el recorrido de un árbol desde que es una semilla hasta que termina transformado en papel y finalmente en un libro. De esta manera, los niños pueden descubrir el origen del objeto que utilizan para leer historias.

Según la editora, el objetivo es que los lectores más pequeños tomen conciencia de ese proceso: "Los niños disfrutan mucho de las historias, pero muchas veces no se han planteado de dónde viene el libro o el papel que tienen entre las manos", afirma.

La obra forma parte de la colección Descubriendo el Mundo, centrada en libros de carácter informativo dirigidos a primeros lectores. En este caso, sin embargo, el título combina divulgación y narrativa, ya que puede leerse tanto como una historia de ficción como una explicación sobre el origen del libro.

Una lectura pensada para compartir

El libro está pensado para lectores a partir de tres o cuatro años y suele leerse acompañado por un adulto. Por eso, el texto se plantea de forma ágil y con apoyo visual: "Es importante que no tenga demasiado texto y que las ilustraciones acompañen para que la lectura sea dinámica", explica Sánchez Crespo.

Las ilustraciones son obra de Guillermo Casen, reconocido por su trabajo en libros infantiles y galardonado con premios como el Bologna Ragazzi Mention o el Golden Pinwheel Award. Según la editora, sus dibujos aportan "colores, texturas y formas que hacen la historia más atractiva y agradable para los lectores".

Un libro para el aula y para casa

Además de su lectura en casa, el libro está pensado también para el ámbito educativo. Algar nació como editorial vinculada al entorno escolar y ofrece recursos didácticos para trabajar sus títulos en el aula: "Nos interesa mucho que los libros lleguen a los colegios y que se puedan compartir en clase", afirma Sánchez Crespo.

El objetivo es que los niños no solo disfruten de la historia, sino que también comprendan el recorrido de los objetos cotidianos, en este caso el libro, desde su origen en la naturaleza hasta su llegada a las manos del lector.