El cantante Miguel Poveda halla un poema inédito de Lorca

El cantante Miguel Poveda asegura haber descubierto un poema inédito de Federico García Lorca en la parte trasera del manuscrito de otro poema, Gacela de la raíz amarga, que adquirió a un anticuario en Alemania. Verá la luz en la Feria del Libro de Granada el próximo 27 de abril.

Se publicará entonces Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca, un volumen en el que se incluirá el poema hasta ahora desconocido. Supone el punto de partida de La Casa del Darro, una nueva colección literaria de Elenvés Editoras, junto a la Casa Cultural Federico, con el fin de rescatar materiales del universo lorquiano.

Un anticuario alemán

El hallazgo se produjo cuando el artista adquirió a un anticuario alemán un manuscrito original de la Gacela de la raíz amarga.

En el reverso de este documento histórico aguardaba un borrador oculto que la doctora en Filología Hispánica Pepa Merlo ha datado en el año 1933, apenas tres años antes del asesinato del poeta.

Para Poveda, este descubrimiento fortuito supone "un regalo para el corazón" y culmina una intensa labor de búsqueda personal en torno a la figura y los lugares de Federico.

El texto inédito, un boceto breve y profundo, articula una honda reflexión sobre la ausencia y el implacable paso del tiempo: "Canta el reloj/ cuento maquinalmente las horas/ da lo mismo las siete que las doce/ yo no estoy aquí/ es la señal de carne que dejé al irme/ para saber mi sitio al regresar".