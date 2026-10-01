"Al final aquello son simplemente dibujitos": Cuatro leyendas del cómic explican su eterna supervivencia

La segunda edición de la Comic Con Málaga comenzó reuniendo cuatro auténticas leyendas del cómic. Dos de ellos son españoles, tres hablan perfecto castellano y los cuatro siguen siendo fans: John Romita Jr., Pepe Larraz, Dan Mora y Jorge Jiménez., cuatro dibujantes con estilos y trayectorias muy diferentes, pero unidos por una misma pasión.

La primera pregunta en el enorme Hall H del FYCMA de Málaga comenzó fuerte, despejando duras sobre el valor cultural y popular del cómic americano: ¿por qué los superhéroes siguen aguantando el paso del tiempo? John Romita Jr., el más americano de todos, lo explica desde una idea muy básica… muy americana: "Un bombero, un militar, un policía… son personas que, en determinados momentos, se convierten para nosotros en héroes. Y precisamente acabamos de recordar el aniversario del 11-S, una tragedia en la que vimos a muchos de esos profesionales responder como auténticos héroes", dijo el autor de Spider-Man de Straczynski, con familiares dedicados precisamente al servicio público.

Pepe Larraz va un paso más allá. El superhéroe no es únicamente un personaje de cómic ni una herramienta para contar historias. "Es una idea: la aspiración a hacer el bien. Y hay algo especialmente americano en esa concepción del héroe, en esa necesidad de actuar, de intervenir, de salvar a alguien. Son ideas muy sencillas, pero precisamente por eso sobreviven".

Dan Mora es el más escueto de todos. El autor, que triunfa ahora con su asociación a Mark Waid, habla de ideales. "Los superhéroes nos permiten imaginar una versión de nosotros mismos a la que nos gustaría aspirar. Todo se resume en una imagen muy poderosa del mayor personaje de todos, el que precisamente ahora recae sobre los (anchos) hombres del granadino: "Superman como inspiración de las cosas bien hechas. Porque todos los días tenemos que tomar decisiones y, aunque tengamos mil problemas, siempre podemos preguntarnos qué haría ese personaje que representa aquello que creemos que deberíamos hacer".

Pero hay otra cuestión: ¿cómo se convierte todo eso en un dibujo? Hacer que, en otras palabras, funcione ante una página en blanco. Romita Jr. bromea con la eterna rivalidad con los guionistas, que pueden pedir algo en treinta segundos que al dibujante le cuesta treinta horas. Especialmente cuando detrás está alguien como Mark Millar, uno d sus socios habituales: brillante, sí, pero capaz de poner a prueba la paciencia de cualquiera".

El madrileño Pepe Larraz recuerda que el cómic puede ser una profesión tremendamente solitaria. "Puedes disfrutar muchísimo dibujando, pero nunca puedes olvidar a la persona que está al otro lado de la página. Hay que pensar en quién va a coger ese cómic y cómo lo va a leer".

Dan Mora tiene otra filosofía: no pensar demasiado. Leer el guion, entrar en la historia, imaginarla casi como si fuera una serie de animación y disfrutar de cada página. Convertirse, de alguna manera, en el primer espectador de aquello que está dibujando.

Jiménez recuerda una historia de Superman aparentemente pequeña, incluso doméstica, en la que el gran conflicto no consiste en salvar el mundo, sino en decidir si declararle su amor a Lana Lang. Porque quizá una de las claves para dibujar a estos personajes sea entender que no son perfectos. "Es casi como ponerte un espejo delante. Cada movimiento de Superman hace que te plantees cuál es la decisión correcta, esa que probablemente tú no tomarías".

Pepe Larraz explica que precisamente los fallos son los que le permiten conectar con ellos. Cuando tuvo que dibujar a Superman por primera vez tuvo que preguntarse cómo abordarlo. "Cuando tuve que dibujarlo tuve que enfrentarme a qué significa Superman para mí. ¿Con qué faceta me identifico? Es el bien absoluto pero cómo represento yo eso. Y resultó ser una persona cercana, no el dios sino una persona que hablaba en tono cariñoso. "Tienes un problema, no te preocupes estoy aquí."

Y ahí aparece una de las grandes lecciones que estos artistas han aprendido durante décadas: no tomarse las críticas como algo personal. Romita Jr., heredero del mítico trono de John Romita y la era Stan Lee, recuerda que su padre le enseñó desde joven a no frustrarse porque siempre habría alguien mejor que él. La clave era utilizarlo como estímulo: "no enfadarse, no llorar por ello, sino aprender de quien está por encima".

Larraz lo plantea desde otro ángulo, el de la sencilla palabra en ingles "LAB" (laboratorio) y el consejo de un amigo ajeno al cómic. El guionista lo escribe rápido, pero "después de pasarte toda una tarde dibujando un cable, una probeta o cualquier otro pequeño detalle, al final aquello son simplemente «dibujitos». Y aunque pueda parecer una frase despectiva, también sirve para recordar que no hay que confundir completamente el trabajo con la vida.

Jiménez habla de la constante evolución tecnológica que amenaza la primacía del artista. . Y recordó una conversación con Salvador Larroca, cuando comenzó a dibujar profesionalmente, en plena revolución digital. Entonces parecía que la tecnología iba a cambiarlo todo. "Hoy tenemos otra revolución encima de la mesa y volvemos a escuchar que algo nuevo puede acabar con el cómic". Pero el consejo que recibió sigue siendo el mismo: haz lo que mejor sabes hacer y hazlo lo mejor que puedas.

Se acaba el ruido. El cómic sigue ahí.