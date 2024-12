Esta mañana ha declarado, en calidad de imputada, en el Juzgado de instrucción número 22 de Plaza de Castilla la becaria mexicana que denunció a Nacho Cano por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

La demanda parte de unos mensajes que envió Lesly Guadalupe Ochoa F. a Cano ofreciéndole un trato para retirar la denuncia que se investiga en paralelo en el Juzgado número 19. La mexicana pidió 6.000 euros, hospedaje y una carta de recomendación. Según el ex de Mecano se trata de un caso de "chantaje", de "extorsión".

A la salida el abogado de la imputada, Alfredo Arrién, ha contado que "hoy se ha revelado el verdadero motivo por el cual Lesly fue despedida". Ella misma ha explicado que "hubieron hechos y comentarios por parte de mis compañeros y de la organización que muchas veces me hicieron sentir discriminada. Yo nací con una condición diferente en mi mano izquierda y creo que no reuní las características físicas para para el señor Nacho Cano. Esa fue la verdadera razón". Se lamentaba de que hoy en día "se normaliza la discriminación".

Según Arrién también "ha quedado acreditado que no ha habido ningún chantaje" y que "era una negociación por un despido improcedente. Se ha acreditado un poquito más que es una reclamación laboral y que efectivamente fue cesada porque no reunía unos cánones estéticos necesarios para el musical".

Cuando fue seleccionaba se conocía su "minusvalía"

Por su parte, los letrados de Cano, José Luis González-Montes y Elena Fernández, han explicado que "no se trata de un despido improcedente y mucho menos por motivos de esa minusvalía", circunstancia que conocían "cuando fue seleccionada por el equipo de Malinche para formar parte del elenco" para el estreno del musical en México. "En ningún momento se tuvo en cuenta la minusvalía, que ha exhibido de forma natural", han contado. Es visible, una malformación congénita. Añadían, "todos conocemos a Nacho Cano y el apoyo que presta a todo tipo de personas, sin discriminación de razas, ni de ideologías, de creencias, ni de disminuciones físicas y psíquicas..".

Las pruebas que tienen para acusar a la ex becaria de "chantaje" son varios mensajes de "WhatsApp" y "una grabación íntegra donde se desacredita la postura dada por por Lesly".

Hasta hoy no ha trascendido este detalle de la mano. El equipo de Cano ha desvelado que en una grabación "se escucha perfectamente como Nacho le dice que nunca se tienen en cuenta estás cuestiones y que ella fue seleccionada en precisamente entre muchos bailarines y artistas para formar parte de este proyecto de becas".

De nuevo "Lucha de salvajes"

Los periodistas han preguntado por ello, que no importó su minusvalía cuando la seleccionaron. Ochoa ha contestado cantando: "Vaya pesadilla corriendo con una bestia de atrás, dime que es mentira, todo un sueño tonto y no más. Le dan miedo la enormidad donde nadie oye mi voz". Como la vez anterior, su recurso ha sido "Lucha de gigantes" de Antonio Vega. Nacho Cano en una entrevista ha calificado de "destrozo" lo que está haciendo con este clásico del pop español y ha bromeado con que los herederos de Vega pongan una reclamación.

Otro periodista le ha pedido que les enseñara la mano. La respuesta: "Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?".

Durante la vista la imputada solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ni a las de la acusación particular ni a las de la jueza.

El letrado del músico ha aprovechado para insistir en que el artista lleva pidiendo declarar desde el pasado mes de julio y la juez del 19 de Plaza de Castilla, Inmaculada Iglesias Sánchez, no solo no le ha llamado, sino que cuando dio una fecha, el 20 de diciembre, lo pospuso en 24 horas al 13 de enero por "motivos de agenda". "No comprendemos, porque la agenda era la misma en el día de ayer que posteriormente a la modificación", han dicho. También insisten en que "desde el minuto uno están ocurriendo circunstancias extrañas: hemos tenido muchas dificultades en toda la instrucción, el acceso a las actuaciones de forma irregular... Creemos firmemente, y tenemos mucha documentación al respecto, que ha habido graves irregularidades en el reparto de asuntos en favor de la juez".