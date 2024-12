Nacho Cano ya no declarará el 20 de diciembre, "por necesidades de agenda" de la juez que instruye su caso. En menos de 24 horas la magistrada del Juzgado número 19 de Plaza de Castilla, Inmaculada Iglesias Sánchez, ha cambiado de opinión y ha pospuesto la comparecencia del artista hasta el 13 de enero, a las 10 de la mañana. "No debían conocer su propia agenda", comentan a Libertad Digital desde el entorno de Cano.

Lo ven como "otra decisión arbitraria" y se quejan de que "continúan las dilaciones, vulnerando los derechos de Nacho y los otros investigados" de su equipo. Desde que fue detenido, el pasado mes de julio, lo ha pedido: "Estoy deseando ir a declarar. No tengo nada que ocultar", decía en una entrevista reciente.

La juez ha rechazado el archivo y sobreseimiento libre de la causa y justifica el retraso en la llamada por evitarle "la pena de banquillo" antes de practicar las diligencias "necesarias e imprescindibles".

¿Vulneración de la equidad judicial?

El productor de Malinche está citado en calidad de imputado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, a pesar de que la Inspección de Trabajo no ha certificado ninguna irregularidad en un informe que forma parte de esta investigación judicial.

Como publicó Libertad Digital, de 54 juzgados que hay en Madrid el caso de Nacho Cano le ha caído a la misma juez que lleva el del novio de Isabel Díaz Ayuso. El artista lo ha calificado de "pucherazo" judicial porque "sabemos que la han elegido a dedo".

La defensa del artista ha iniciado una investigación y tienen constatados varios hechos irregulares, como ha relatado el ex de Mecano en un programa de Cuatro:

"El atestado policial se entregó en mano cuando desde el año 2022 se tiene que hacer por el programa Lexnet (plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos), vía Internet. Pero la mía se lleva a mano, y eso lo voy a mostrar". "Y si el papel entró a las 9:50 de la mañana, 9 minutos después el caso estaba asignado. Ha sido el más rápido de la historia, cuando tardan semanas, meses desde que haces un atestado hasta que llega al juzgado".

Nacho Cano denuncia la vulneración de la equidad judicial:

"Imagínate que todos los casos que llegan todos los días a los juzgados el operario puede a mano decir va a éste, que fue lo que ocurrió".

Según ha contado están "con toda la documentación intentando demostrarlo, porque no es fácil". "Es muy grave, pero ha ocurrido y lo tengo que demostrar con todo el dinero que me lleva", decía, "porque señores españoles, esta gente, lo que me hacen a mí lo hacen con dinero público, con dinero que yo pago".

Ha asegurado que tiene "mucha información de la policía porque muchos policías están muy hasta los cojones de lo que está pasando (con la elección de sus cargos superiores). Están bastante fastidiados y me mandan información".

La defensa de Cano ha denunciado a la magistrada por prevaricación y vulneración de sus derechos fundamentales y ha puesto el foco en el Decanato, "que investigue si es verdad que se puede elegir a un juez a dedo porque la decana de Plaza de Castilla está pasando desapercibida en esto".

Al final de esa entrevista Nacho Cano bromeaba sobre qué canción le dedicaría a Pedro Sánchez: "Maquillaje" porque "es todo trampa", decía. Y es que desde el momento de su detención ha visto su caso como "un montaje que busca servir como cortina de humo frente a los escándalos que afectan a Pedro Sánchez y a su familia". Se siente perseguido por ser "amigo de Isabel Díaz Ayuso", Presidenta de la Comunidad de Madrid.