Encuentra 12 canciones inéditas de Michael Jackson en un trastero: "En una de ellas rapea"

Un exoficial de la Patrulla de Caminos de California ha sacado a la luz un hallazgo sorprendente: 12 canciones inéditas de Michael Jackson grabadas entre 1989 y 1991, antes del lanzamiento de su álbum Dangerous. Gregg Musgrove, reconvertido en "cazador de tesoros", descubrió este material oculto en un depósito de almacenamiento en Van Nuys, en el Valle de San Fernando. Sin embargo, el legado legal del rey del Pop impide que estas grabaciones puedan ver la luz.

El hallazgo se produjo cuando un socio de Musgrove adquirió un depósito que había pertenecido al productor Bryan Loren, colaborador de Jackson en esa etapa. Dentro encontraron casetes y cintas DAT con canciones inéditas y grabaciones del proceso creativo. "Escuchar estas cosas me daban escalofríos porque nadie había escuchado esto antes. Escuchar a Michael Jackson hablar y bromear de un lado a otro fue realmente increíble", aseguró Musgrove a The Hollywood Reporter.

Entre las grabaciones se encuentran canciones como "Don’t Believe It", que, según el exoficial, parece referirse a los rumores que rodeaban a Jackson en ese tiempo, y "Seven Digits". También destaca "Truth on Youth", un dueto con LL Cool J. Sobre esta colaboración, Musgrove explicó: "Jackson rapea en esta canción, algo que no era habitual en su estilo, y escuchar esto por primera vez fue fascinante".

El patrimonio de Jackson impone restricciones

A pesar de la emoción por el descubrimiento, cualquier posibilidad de hacer públicas estas canciones quedó descartada. Según Musgrove, su equipo legal contactó a Jackson Estate, la entidad que gestiona los derechos del cantante, para verificar la autenticidad de las grabaciones y explorar opciones legales. La respuesta fue contundente. En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, un portavoz del patrimonio afirmó: "Debe quedar claro que la propiedad y los derechos de explotación de las grabaciones permanecen en MJJP Records".

También aclaró que las grabaciones originales ya están en su poder y que las copias encontradas por Musgrove no pueden utilizarse con fines comerciales. "El patrimonio de Michael Jackson recibió copias en formato DAT, no las grabaciones originales, y confirmamos que las originales están en los archivos del patrimonio", declaró.

Musgrove recibió una carta oficial de Jackson Estate que certifica que no reclaman la propiedad física de las cintas encontradas, pero reiteraron que cualquier uso de las canciones está prohibido por derechos de autor.

Las cintas, en busca de coleccionistas

Ante la imposibilidad de hacer públicas las grabaciones, Musgrove planea subastarlas en el mercado privado. "He visitado todos los sitios de fans. Algunas de (las canciones) se rumoreaba que existían, algunas se han filtrado un poco. Un par de ellas ni siquiera se conocen en el mundo", explicó Musgrove.

Las cintas, actualmente bajo resguardo en una instalación segura gestionada por su abogado, podrían alcanzar cifras millonarias, según sus estimaciones. El mercado de objetos relacionados con Michael Jackson sigue siendo muy lucrativo. En 2012, Lady Gaga adquirió 55 piezas del cantante, mientras que una chaqueta usada en la gira Bad se vendió por 240.000 dólares.