Imputados por coacciones dos de los policías que retuvieron a los becarios del musical de Nacho Cano 'Malinche' El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, Carlos Valle Muñoz-Torrero, en una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, ha decidido imputar a dos de los agentes de la Comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional que participaron en la detención de Nacho Cano y de los estudiantes que se formaban en Madrid para el estreno en México del musical Malinche.

Los policías han sido citados a declarar el próximo 27 de febrero a las 10:30 de la mañana en Plaza de Castilla. 17 becarios han denunciado presuntos delitos de coacciones y detención ilegal, por el trato vejatorio que recibieron el pasado 17 de junio de 2024 durante su detención e interrogatorios. Les retuvieron durante 11 horas en la comisaría. Estos dos agentes están bajo el mando del polémico comisario Alberto Carba, "muy supeditado a Marlaska", según Cano.

"Insinuaciones de carácter sexual"

Según el relato de los jóvenes mexicanos, los policías de la Comisaría de Leganitos les quitaron sus teléfonos móviles y accedieron a ellos sin permiso. Algunos denunciaron, incluso, insinuaciones de carácter sexual, "les envían mensajes para ligar" o preguntas como si Nacho Cano les había acosado. En ningún momento durante la larga detención los policías entraron en contacto con el Consulado para preguntar por la documentación de estos ciudadanos. En declaraciones a esRadio Cano contó que "los metieron en los coches de Policía y pusieron las sirenas para acojonarles, no dejaron pasar al abogado... una machada kafkiana. Que pase en mi país me da vergüenza".

Nacho Cano, a su vez, está siendo investigado en otro juzgado, el 19, por un delito contra los trabajadores y por inmigración irregular. Hechos que descartó, tras una investigación de meses, una inspectora de trabajo. El informe consta en el juzgado en el que se instruye la causa contra el músico.

Una "fabricación políticamente motivada"

Nacho Cano declaró el pasado 13 de enero y a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla volvió a reiterar que es víctima de una persecución política: "Esto va de que van a por mi porque yo apoyo a Isabel Ayuso. Y apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única capaz de sacarle de esta ecuación en la que que estamos".

El músico se reivindicaba en aquel momento: "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco. Porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero y yo no merezco caer". Añadía: "Porque yo lo que hago, lo hago honestamente y me conoce el público y me conoce toda la gente que me ve por la calle y me dice. "Nacho estamos contigo". Porque llevo sembrando con cosas buenas toda la vida".

Y lanzó un mensaje al presidente del Gobierno, al que ha acusado de ser un "corrupto": "Él sí se merece caer porque es un corrupto que utiliza a sus ministros corruptos, a sus policías corruptos, abogados nombrados a dedo... Recuerdo que en este juzgado 19 está el caso del hermano de Ayuso, el del novio de Ayuso y yo… De 54 bolas cae siempre en el 19. De 54 juzgados cae en el 19, por supuesto, cómo no va a caer si está entregado a mano el atestado. Así que tengo un mensaje para Pedro Sánchez: tú sí mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar".