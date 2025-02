Las mejores canciones anti San Valentín

1 / 15

"We Are Never Ever Getting Back Together"

Un éxito mundial, reconocido como la segunda mejor canción del año 2012, según la revista Rolling Stone. El tema está incluido en el álbum Red (2012), donde hay otra oda al desamor sobre las relaciones tóxicas: “I Knew You Were Trouble". La letra de “We Are Never Ever Getting Back Together" habla sobre las frustraciones y la decisión de no volver con el ex, una indirecta al actor Jake Gyllenhaal, pareja de Taylor Swift en aquel momento, que también inspiró otras canciones como “All Too Well".