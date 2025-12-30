El top tres de las canciones, artistas y pódcasts más escuchados en España en 2025, según Spotify
Del reguetón a la comedia: estos son los nombres y temas que más veces han sonado en la plataforma este año.
La Ruina
El pódcast de Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull vuelve a liderar el ranking nacional. El formato, basado en anécdotas personales contadas por el público, mantiene su tirón año tras año. La comedia y la participación directa han consolidado su comunidad de oyentes.
Nadie Sabe Nada
Andreu Buenafuente y Berto Romero repiten como uno de los contenidos más escuchados del país. La improvisación y el humor sin guion siguen siendo su seña de identidad. El programa se mantiene como referencia del entretenimiento en audio en España.
Marian Rojas Estapé
El espacio centrado en salud mental y bienestar emocional ocupa el tercer puesto. Combina divulgación psicológica con consejos prácticos para la vida diaria. Su éxito confirma el auge del contenido de crecimiento personal en Spotify.
La Plena
La canción más reproducida del año entre los usuarios españoles. Se convirtió en uno de los grandes himnos del verano gracias a su ritmo pegadizo. El tema confirma el dominio de las colaboraciones latinas en las listas nacionales.
Capaz (merengueton)
La mezcla de merengue y sonidos urbanos conectó con un público muy amplio y se convirtió en la segunda canción más escuchada de España. Su ascenso refleja la diversidad de estilos que triunfan en la plataforma.
VeLDÁ
Bad Bunny vuelve a colarse en lo más alto del ranking español. La colaboración suma millones de escuchas desde su lanzamiento. El tema refuerza la presencia constante del artista puertorriqueño en las listas.
Bud Bunny
El artista más escuchado en España en 2025 por tercer año no consecutivo. Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS ha sido clave en su liderazgo. Confirma su posición como figura central de la música urbana a nivel global.
Quevedo
El cantante canario se sitúa como el segundo artista más reproducido del año. Además, lidera el ranking de artistas nacionales en España. Su evolución consolida su peso dentro y fuera del mercado español.
Myke Towers
El artista puertorriqueño completa el podio de los más escuchados. Su presencia constante en playlists y colaboraciones impulsa su popularidad. Sigue siendo uno de los nombres fuertes del panorama urbano internacional.