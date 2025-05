Rayden, tras su tercera novela: "Tener un hijo no te cambia la vida, te la afila"

El escritor, compositor y músico madrileño David Martínez Álvarez —popularmente conocido como Rayden— regresa a la escena literaria con ‘El taller de los niños interiores’ (de editorial Suma), su tercera novela. Un viaje a los conflictos internos de cinco personajes que se encuentran en la consulta de una particular psicóloga, desde una mirada libre evocadora y poética.

"Cada uno de los cinco personajes principales representa una herida de la infancia: el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. Creo que son como puntas de estrella de mar que me ha arrancado y que ahora crecen en ti", explica el artista durante la entrevista para ‘Más allá del Backstage’. "Beben mucho de mí a la hora de de empezar a andar los personajes, pero ya han tomado su propio camino", advierte.

"Incluso me enseñan cosas que a lo mejor no quería reconocer de mí. Y es bonito cuando ocurre", añade. "En el caso de Guada (la psicóloga), que muestra una forma diferente de hacer terapia, es un lugar bisagra donde no hay que impresionar a nadie, donde todos se cobijan. Algunos obligados, otros invitados, otros extorsionados. Pero todos acuden para tener una conversación con su niño interior", concluye.

"Soy ambivertido"

Él, que se considera músico y escritor a partes iguales, utiliza la escritura como herramienta desde que era niño. "Yo de pequeño era una persona muy introvertida y encontraba en escribir una forma de expresarme. Y ahora soy ambivertido. Depende del contexto, soy introvertido o soy extrovertido. Pero eso es gracias a la música y a la escritura", explica. "Son formas de agarrarte a la vida".

A lo largo de su carrera, ambas facetas se cruzan y se mezclan la una con la otra constantemente. Ejemplo de ello es esta tercera novela en la que es fácil adivinar que tras esas letras hay un músico que orquesta y pone melodía al baile de emociones —urbano, en este caso— que se marcan sus protagonistas. Las referencias, la estructura, las imágenes que provoca en nuestra cabeza... Todo se sucede al son de una canción, "A mi yo de ayer".

Esto que le transmitimos durante la entrevista —para Libertad Digital— no le suena a nuevo. "Me lo han dicho y lo he investigado. Parece que guarda un poco de relación con la novela japonesa, que tiene como más poesía a la hora de escribir", señala. Tiene sentido. De la poesía —que escribe desde niño— viene, y parece que siempre tiende a salir. Antes en forma de rap y ahora en sus libros.

Sin censura

Pero si hay algo que transmite ‘El taller de los niños interiores’ de Rayden es, sin duda, libertad. Su forma de contar las cosas, sin ataduras ni ambages hace que lector se rinda a sus pies y se deje llevar sin reparos por este viaje a lo más profundo del alma, salpicado por la tragedia, el erotismo y el sentido del humor al mismo tiempo.

"Cuando cada uno de los cinco personajes creen que ha tocado fondo, se rompe y hay más fondo, y más fondo y más fondo", explica el autor durante la entrevista, "ya sólo queda un lugar, tirar para arriba". "Yo nunca me he autocensurado en mis canciones, nunca he sido políticamente correcto. Pero sí que me había autocensurado a nivel emocional, muchas veces", reconoce.

Amante de "los durante"

"Creo que en la novela estoy consiguiendo salvar eso. A lo mejor por eso cuando hay que hablar de cosas de índole sexual, logro dar los matices o una serie de cuestiones en las que a lo mejor nadie repara. A mí me encantan los durante... Las salas de espera, los detalles que no están ni en el cementerio ni en la sala de operaciones. Cuando sabes poner el foco en eso y ser minucioso, la gente lo agradece".

En este libro, David recrea las conversaciones que mantienen sus personajes a través de Whatsapp y nos muestra —sin decirlo— cómo se mueven o gesticulan en las distintas situaciones y estancias. Logra generar imágenes en nuestra mente que no necesitan más explicación. "Hay hay bastante ganado si solo con abrir la puerta, como tú dices, ya sabes que ha sucedido algo después".

Adiós, adiós (a la música y al Benidorm Fest)

En la biografía que acompaña el libro, David indica que es "padre de un hijo con inteligencia emocional". Y lo destaca, explica en la entrevista, porque cree que todos los niños nacen con ella pero "se la matamos cuando les obligamos a que nos quieran impresionar". "Parece que ellos tienen que reunir unos requisitos para ganarse nuestro amor", añade. "Recuerdo el día que le dije: oye, Diego, que sepas que no me tienes que impresionar. Y se quedó así... (parado)".

"A nivel de raza humana, parece que hay como una herida de linaje heredado, que es como que tienes que impresionar para arraigar a tus padres y que yodo lo puntuamos para llegar a una meta", reflexiona. Desde que es padre, él piensa mucho en estos asuntos. Fue lo que le llevó a decir que se despedía de la música, de la manera en la que se había dedicado a ella hasta ese momento. "Tenía miedo a no saber estar", explica.

"Los padres somos muy de ponernos la capa. Pero hay un punto muy nutritivo cuando te quitas la capa y no salvas, sino que acompañas. Y eso lo sentí hace poco. Estuve en Nepal y lo sentí así porque cuando tomé la decisión de dejar la música estuve los mismos días fuera que cuando decidí que no pasaba nada si la abordaba desde otro lugar, que no fuesen giras, que no fuesen conciertos, ni canciones ni discos, pero que fuese un lugar bueno en el que pueda acompañar a mi hijo y estar".

De la misma manera, decidió dejar de pertenecer al comité de selección de canciones de Benidorm Fest. "Uno tiene que ser honesto y saber cuándo ha cerrado un ciclo. Y eternamente agradecido", exclama. "Ahora a desear la mejor de las suertes y a verlo como público", añade. "Lo importante no es buscar tu sitio, sino saber estar. Y parte de saber estar es saber irse de los sitios. Yo sentí que en dos años había hecho todo lo que podía hacer", concluye. "Hay una frase que me gusta decir y es que tener un hijo o una hija no te cambia la vida, te la afila".

