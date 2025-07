No es un buen verano para Pedro Sánchez. No sólo le costará salir al paseo marítimo a tomarse un helado, desde hace meses los ciudadanos le esperan con una buena dosis de abucheos, si no que una de sus aficiones más conocidas, la música en directo, ha pasado a ser de riesgo. Nada más llegar al gobierno fue muy sonado el uso privado que hizo del Falcon para irse al FIB, el Festival Internacional de Benicasim. En aquella ocasión Moncloa dijo que era "por interés general del país".

El 4 de julio en Llanera (Asturias) Víctor de Andrés, el guitarra del grupo de folk-metal Mägo de Oz, en un momento del concierto cogió el micrófono y dijo: "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", "¡Sánchez, me cago en tus muertos, gilipollas!". Y añadía, en alusión a la trama de Koldo, Ábalos y Cerdán: "Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia: me da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas". El público le siguió con cánticos contra el Presidente del Gobierno.

No es la primera vez que en un concierto o evento el público se corea algo parecido. Ocurrió lo mismo, por ejemplo, en la actuación que el dj Juan Magán ofreció en Arganda del Rey hace pocas semanas. Interrumpió el espectáculo y con una sonrisa dijo: "Es que yo no puedo decir estas cosas, pero…", y extendió el micro a los asistentes.

Pues la primera reacción del PSOE se ha producido en la localidad pontevedresa de Villagarcía de Arosa, donde se ha cancelado la actuación que Mägo tenía previsto ofrecer el 19 de agosto en las fiestas locales de San Roque. El ayuntamiento, gobernado por el socialista Alberto Varela, ha argumentado que lo que hicieron en Llanera son "frivolizaciones" sobre las drogas y la prostitución. Parece que les escandaliza más lo que se opina desde un escenario que lo que hacen sus propios compañeros de partido. Podemos Galicia, que no tiene representación municipal, apoyó al PSOE diciendo que: "frases como "deixade de roubarnos a cocaína e as putas" non son só de mal gusto: son machistas, groseiras e violentas".

En su lugar actuarán Los Toreros Muertos, banda liderada por Pablo Carbonell. ¿Sabrá el PSOE que este grupo tiene un tema que se llama "Falangista"?

Canciones de putas, palizas y homosexuales

Hubo días en España en los que nos escandalizábamos menos y bailábamos una banda sonora que bien podríamos dedicar hoy a Ábalos, a los fiesteros socialistas de los paradores a los que no oyó Pilar Alegría o a la familia Sánchez-Gómez y sus negocios de saunas gais.

En la sección No te Equiwokes de La Trinchera de Llamas hemos seleccionado sólo algunos ejemplos de temas sobre pingos verbeneros, homosexuales y agresiones sin censura, para provocar a los neoconservadores progres:

Loquillo y su "Himno de prostitutas" (1985).

(1985). "Cuanta puta y yo qué viejo" de Siniestro Total. Una letra sin complejos: "Papaíto entra. ¿qué me haces rockero? / Las niñas bonitas cobran mucho más dinero / Mujeres desnudas con hombres desnudos / ¿Qué es lo que hacen cuando están todos juntos? / Cuánta puta y yo qué viejo".

de Siniestro Total. Una letra sin complejos: "Papaíto entra. ¿qué me haces rockero? / Las niñas bonitas cobran mucho más dinero / Mujeres desnudas con hombres desnudos / ¿Qué es lo que hacen cuando están todos juntos? / Cuánta puta y yo qué viejo". "Me gusta ser una zorra" de Vulpes. En el año 1983 la interpretaron en el programa de TVE Caja de ritmos, dirigido por Carlos Tena, que se emitía en horario infantil. El Fiscal general del Estado, Luis Burón, presentó una querella por escándalo público y al final Tena dimitió.

de Vulpes. En el año 1983 la interpretaron en el programa de TVE Caja de ritmos, dirigido por Carlos Tena, que se emitía en horario infantil. El Fiscal general del Estado, Luis Burón, presentó una querella por escándalo público y al final Tena dimitió. La magnífica "Miss Carrusel" de Nacho Vegas (2001) de su disco "Actos Inexplicables".

de Nacho Vegas (2001) de su disco "Actos Inexplicables". "Una canción para la Magdalena" de Joaquín Sabina (1999).

de Joaquín Sabina (1999). "Geishas en Madrid" de Ariel Rot (2000).

de Ariel Rot (2000). "Me llaman calle" de Manu Chao (2007).

de Manu Chao (2007). "Buena chica" de Los secretos. (1991). Canción dedicada a Luisa Martínez, drogadicta y amiga personal de Enrique Urquijo.

de Los secretos. (1991). Canción dedicada a Luisa Martínez, drogadicta y amiga personal de Enrique Urquijo. La archiconocida "Roxane" de The Police (1978). Un hombre se enamora de una prostituta y le pide que abandone esa vida.

En la sección hemos aprovechado para recomendar otras canciones para desintoxicarse del wokismo:

"La ramona pechugona" de Fernando Esteso. Canción del año 1976. En tiempos de delitos de odio por gordofobia escuchar esto de: "La Ramona es barrigona su cuerpo da miedo verlo / La Ramona es pechugona tié dos cantaros por pechos / Los brazos de la Ramona son mas anchos que mi cuerpo / Le han hecho un retrato en casa del retratero, como era tan gorda solo ha salío medio cuerpo", es bastante fuerte.

de Fernando Esteso. Canción del año 1976. En tiempos de escuchar esto de: "La Ramona es barrigona su cuerpo da miedo verlo / La Ramona es pechugona tié dos cantaros por pechos / Los brazos de la Ramona son mas anchos que mi cuerpo / Le han hecho un retrato en casa del retratero, como era tan gorda solo ha salío medio cuerpo", es bastante fuerte. "Sí, sí" de Los Ronaldos. En el año 1987 Coque Malla cantaba: "Estas haciendo mal al dejarme pasar / estas haciendo mal y no se lo que va a pasar. / Tendría que besarte, desnudarte, "pegarte" y luego "violarte" / hasta que digas sí. / Mírame el ojo derecho niña y dime que ves en el / seguro que hay ansia y fuego muchas pagarían por el".

de Los Ronaldos. En el año 1987 Coque Malla cantaba: "Estas haciendo mal al dejarme pasar / estas haciendo mal y no se lo que va a pasar. / Tendría que besarte, desnudarte, "pegarte" y luego "violarte" / hasta que digas sí. / Mírame el ojo derecho niña y dime que ves en el / seguro que hay ansia y fuego muchas pagarían por el". "La mataré" de Loquillo y los Trogloditas. "La cintura morena que me volvió loco / llevo un velo de sangre en la mirada / y un deseo en el alma / que jamás la encuentre / Sólo quiero que una vez/ algo la haga conmover / Que no la encuentre jamás / o sé que la mataré / Por favor sólo quiero matarla / A punta de navaja/ Besándola una vez más".

de Loquillo y los Trogloditas. "La cintura morena que me volvió loco / llevo un velo de sangre en la mirada / y un deseo en el alma / que jamás la encuentre / Sólo quiero que una vez/ algo la haga conmover / Que no la encuentre jamás / o sé que la mataré / Por favor sólo quiero matarla / A punta de navaja/ Besándola una vez más". "Uma Thurman me toca la banana" de los Petersellers. Escena de placer en soledad: "Me paso las horas tratando de encontrar / una mano amiga que me ayuda a caminar / el mando está caliente y mi mano se resiente / el volumen bajo mientras oigo a Supertramp / Uma Thurman me toca la banana, ¡hey! Uma Thurman me toca la banana".

de los Petersellers. Escena de placer en soledad: "Me paso las horas tratando de encontrar / una mano amiga que me ayuda a caminar / el mando está caliente y mi mano se resiente / el volumen bajo mientras oigo a Supertramp / Uma Thurman me toca la banana, ¡hey! Uma Thurman me toca la banana". Siniestro Total tiene muchas antiwoke, sin que existiera todavía esta palabra: "Más vale ser punkie que maricón de playa" , "Ayatollah!" (no me toques la pirola) o "¿Qué tal homosexual?".

, (no me toques la pirola) o ¿Cuántos padres siguen poniendo a sus hijos "Así planchaba" de los Payasos de la Tele? En YouTube es más fácil encontrar la que se ha hecho ahora con la versión en masculino.

Mägo de Oz ha tenido que sacar un comunicado en el que dice: "No aceptamos chantajes ni lecciones de moralidad". Nada más que añadir.