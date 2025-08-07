Bad Bunny se estudiará en las universidades de Estados Unidos para aprender la historia de Puerto Rico

La figura del cantante puertorriqueño Bad Bunny será objeto de estudio académico este otoño en dos de las universidades más reconocidas de Estados Unidos: Emory, en Atlanta (Georgia) y Yale, en New Haven (Connecticut). Ambas instituciones han anunciado cursos que tomarán la música del artista como punto de partida para explorar temas sociales, políticos e históricos relacionados con Puerto Rico y la diáspora latina.

En la Universidad Emory, el curso se ofrecerá a través de la Iniciativa de Estudios Latinx, un programa interdisciplinar centrado en ampliar la comprensión de las comunidades latinas en Estados Unidos. La clase, impartida por la profesora Taina Figueroa, tomará como eje central el último disco del artista, titulado "Debí tirar más fotos", que servirá como guía para abordar la historia reciente de Puerto Rico.

Según informa el portal web de la universidad, las sesiones pondrán el foco en la producción artística de Bad Bunny y en las fuerzas políticas y socioeconómicas que rodean su obra. Se hará especial hincapié en los últimos 30 años de relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico, así como en los movimientos de resistencia surgidos durante ese período.

Entre los temas que se tratarán destacan el colonialismo, la soberanía, la deuda externa, la migración, el turismo, la ayuda mutua y la protesta social, con el reguetón como telón de fondo. Las tareas incluirán lecturas académicas, pódcast y análisis de canciones, y también se destacará el trabajo de otros artistas puertorriqueños contemporáneos.

Yale también incluirá a Bad Bunny en su temario

De igual forma, la Universidad de Yale ha programado un curso sobre Bad Bunny que comenzará en septiembre. Será impartido por el profesor Albert Laguna, experto en estudios culturales. En una entrevista publicada por la BBC, Laguna explicó que el disco "Debí tirar más fotos" ofrece una herramienta eficaz para analizar la relación política y cultural entre Puerto Rico y Estados Unidos.

El profesor sostiene que a través de sus letras, el artista logra trazar un mapa sonoro de la historia y la diáspora puertorriqueña, al tiempo que introduce géneros tradicionales como la bomba, la plena o la música jíbara, permitiendo conversaciones intergeneracionales sobre identidad y migración.

Laguna afirma que incluir a Bad Bunny en el currículo universitario permite reflexionar sobre la cultura popular como producto cultural complejo, en el que se cruzan cuestiones de etnicidad, raza y poder. Asimismo, el profesor recalcó que muchos estadounidenses desconocen que Puerto Rico sea una colonia de su propio país.

El éxito del cantante

Además de su éxito comercial –fue el artista latino más escuchado en Spotify en 2024–, Bad Bunny ha incorporado en sus obras temas sobre la historia o los fenómenos que está viviendo su país, Puerto Rico. Asimismo, con su música el artista ha conseguido ganar múltiples premios Grammy.

Con su nuevo disco, el cantante ha revolucionado la industria musical, agotando todas las entradas en España. En 2026, Benito –su verdadero nombre– ofrecerá un total de 12 conciertos en el país, dos en Barcelona y diez en Madrid.