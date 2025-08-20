Tras años de rumores, polémicas y ataques en redes sociales, Enrique Bunbury ha emitido un extenso comunicado en el que ha desmentido rotundamente que la canción Puta Desagradecida publicada en 2006 junto a Nacho Vegas en el disco El Tiempo de las Cerezas, estuviera dedicada a Eva Amaral.

La aclaración llega después de que, hace apenas unos días, el dúo Amaral –formado por Eva Amaral y Juan Aguirre– denunciara en sus redes sociales el "acoso continuado" que aseguran sufrir desde hace años por parte de algunos seguidores del exlíder de Héroes del Silencio. Entre los mensajes recibidos, explicaron en la red social X el pasado 15 de agosto que hay insultos machistas, ataques personales e incluso amenazas.

Muchas gracias! Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de @bunburyoficial . Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya! — Amaral (@amaraloficial) August 15, 2025

El origen de la polémica: Bob Dylan y un bulo persistente

El rumor sobre una supuesta enemistad entre Bunbury y Amaral nació en 2004, durante la gira española de Bob Dylan. En aquel momento, Amaral había sido elegido para telonear los conciertos, pero Juan Aguirre, guitarrista del dúo, sufrió un problema en la mano que les obligó a cancelar parte de las actuaciones.

El promotor Gay Mercader contactó entonces con Bunbury para sustituirles, pero finalmente Eva Amaral decidió actuar en solitario. Según la teoría difundida desde entonces, Bunbury se habría sentido desplazado y habría plasmado su enfado en la polémica canción.

Ayer, el propio artista zaragozano lo negó tajantemente: "En esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y me llamaron para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Yo me ofrecí a hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría sola, me alegré por ella, aunque a mí me hacía ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos", ha explicado Bunbury en su comunicado.

Bunbury: "La canción no tiene nada que ver con Eva"

El exlíder de Héroes del Silencio ha querido poner fin al bulo, reiterando que "Puta Desagradecida" no fue escrita para Eva Amaral: "Insisto: la canción no tiene nada que ver con ella. Es un tema compuesto a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan", ha detallado el músico.

Además, Bunbury ha lamentado profundamente los ataques que el dúo ha recibido a lo largo de los años y pide respeto a sus seguidores: "Siento mucho el daño que les hayan podido ocasionar todos estos años los mensajes que les hayan mandado por redes sociales quienes se tomaron tan en serio una rumorología que yo no inicié y de la que no soy responsable. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a quienes envío mi admiración y mis disculpas por todo lo sufrido".

No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años. Sé que desde que se publicó la… — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) August 19, 2025

Una herida que viene de lejos

Aunque Bunbury ya había desmentido en 2014 que la canción estuviera dedicada a Eva Amaral –en una entrevista con la revista Efe Eme–, el rumor resurgió recientemente debido a un vídeo de un youtuber mexicano que reavivó la polémica y generó una nueva oleada de ataques contra el dúo. En respuesta, Amaral se pronunció directamente contra el artista en redes sociales: "Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo", escribió Eva Amaral en X.

Ahora, con su comunicado, Bunbury espera cerrar definitivamente el capítulo y frenar la escalada de odio que Amaral asegura estar sufriendo desde hace casi dos décadas.

Colaboraciones pasadas

Lejos de la supuesta enemistad, Bunbury y Amaral han compartido escenario en varias ocasiones. Una de las más recordadas fue el 10 de octubre de 1999 en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde Eva Amaral subió a cantar y tocar la guitarra junto a Bunbury en la canción El viento a favor. También coincidieron en el programa "El Séptimo de Caballería" de Miguel Bosé, donde ambos compartieron actuación.