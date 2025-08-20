El 'pelotazo' de Shakira con el 'Waka Waka': ¿dónde están los millones que iban a ir a caridad?

El verano del 2010 siempre será recordado por el triunfo de España en el Mundial y el gran gol de Iniesta. "Iniesta de mi vida", siguen recordando los más nostálgicos. Pero aquel año estuvo marcado por una canción y un baile. "Waka Waka (This Time for Africa)" se podía escuchar en todos los países, se ondeaban banderas y se bailaba al unísono el tema de Shakira que puso banda sonora a un torneo.

La canción se convirtió en un éxito mundial instantáneo y en la actualidad acumula más de 4.300 millones de visitas en YouTube y cerca de mil millones de reproducciones en Spotify, rompiendo récord Ginness como el himno más exitoso en la historia de la Copa Mundial.

Sin embargo, 15 años después del éxito, el ritmo se ve ensombrecido por preguntas sobre el dinero que sigue generando, pues la banda sudafricana Freshlyground, que colaboró con Shakira en el tema, está investigando que pasó con los millones generados y exige respuestas.

¿Promesas incumplidas?

Todas las ganancias de "Waka Waka", en un principio, iban destinadas a la organización benéfica "2010 FIFA World Cup South Africa", pero en la práctica los derechos de editoriales y de explotación pertenecen a Sony/ATV y a los autores acreditados: Shakira y el productor John Hill. Asimismo, se basa en la canción camerunesa "Zangalewa" de la banda Golden Sounds, por lo que también figuran como compositores originales al utilizar gran parte de su melodía y coro.

Por su parte, la FIFA no es dueña de la canción, pero sí tuvo una licencia de uso exclusiva para designarla como la canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010, según comunicados oficiales de la Federación.

La banda sudafricana Freshlyground, que colaboró con Shakira en la canción, lleva más de una década intentando averiguar qué pasó con las regalías prometidas para organizaciones benéficas africanas, según reveló City Press.

El cofundador del grupo, Simon Attwell, asegura que las versiones han cambiado con el tiempo: primero se dijo que los propios artistas podían elegir las causas, luego que sólo Shakira tenía esa facultad, y finalmente que el dinero había ido a parar a la iniciativa de la FIFA "20 Centros para 2010", que cerró en 2014. Por lo que desde ese año el desconocimiento de las ganancias y su paradero es aún mayor.

Las ganancias conocidas

Hasta el momento, los datos revelados por medios como The Economic Times han asegurado que quienes sí obtuvieron beneficios económicos fueron los autores acreditados.

Shakira se llevó alrededor del 39,34 % de los ingresos editoriales de la canción. Además, como intérprete y coautora, gana regalías por ventas, streaming, reproducciones y presentaciones en vivo, e incluso hoy sigue recibiendo dinero cada vez que la interpreta en concierto.

Por su parte, John Hill, productor del tema, recibió proximadamente el 23,33 % de los ingresos editoriales y también se beneficia de regalías asociadas a producción y grabación.

Los miembros de la banda camerunesa Zangalewa (Golden Sounds) recibieron reconocimiento y regalías, según informaron diversos medios como El País, AllAfrica, BBC en aquel año. Asimismo, The Economic Times informa que la banda acordó recibir un adelanto de 400 000 dólares y el 33,33 % de los ingresos editoriales derivados de la canción, un acuerdo que se realizó tras la presión mediática sobre la similitud con su tema original "Zangalewa".

La banda sudafricana Freshlyground participaron en la grabación como colaboradores africanos requeridos por FIFA, pero según declaraciones de la banda, no recibieron regalías y aseguran que ellos actuaron de forma gratuita con la promesa de que el dinero era destinado a una entidad benéfica.

Además, Aux Alaio, vocalista de apoyo reveló en 2023 no haber recibido ningún pago por sus coros y declaró en redes que todavía esperaba recibir sus ingresos pendientes

Freshlyground exige respuestas

Mientras las reproducciones continúan sumando millones, Freshlyground insiste en saber si los fondos llegaron alguna vez y si todavía continúan teniendo como fin proyectos benéficos en África o si se perdieron en los laberintos burocráticos del fútbol y de la industria musical.