Carlos Toro, compositor del Dúo Dinámico: "Me costó más hacer 'Oliver y Benji' que 'Resistiré'"

Carlos Toro, autor de la canción "Resistiré", del Dúo Dinámico, una "figura emblemática y de toda la vida en el periodismo" que, como dijo Federico Jiménez Losantos, "sabe de todo y además es compositor". Y pasó por Es la mañana de Federico para contar los secretos de su colaboración con el Dúo Dinámico tras la muerte de Manuel de la Calva, una de las mitades del célebre grupo.

Inpirándose en la frase del entonces reciente Príncipe de Asturias, Camilo José Cela, "el que resiste gana", la letra de la canción salió a Carlos Toro de manera totalmente natural. "Es mi concepto de la vida -contó en esRadio-. Si os dais cuenta, siempre es ‘cuando, cuando cuando¡… Nos van a pasar esas cosas, siempre. Solo hay una vez, una hipótesis, "o si alguna vez". Todo lo que dice es impepinable, pero hay que resistir".



Una vez aclarada la filosofía y origen de la canción, Carlos Toro contó a Jiménez Losantos e Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, que todo ocurrió en un pequeño estudio "con ese comienzo característico. El arreglo que lo viste es más de Ramón Arcusa. Pero la letra entró a capón. Una letra que es importante", resumió sobre lo personal de la canción "Resistiré".

"Tardé tres cuartos de hora en hacerla. La letra era yo, no tenía que hacer una cancion para una rocker de 25 años. Manolo y Ramón eran también adultos y baqueteados por la vida y era apropiada para ellos. Vino rodado", resumió Carlos Toro.

¿Pero cómo fue trabajar para el célebre Dúo Dinámico en una de sus épocas más prósperas? "Ramon es más dificil, es de un perfeccionismo variable. Le adoro y he hecho cosas con él, pero lo que el lunes le parece perfecto el martes ya no. Trabaja así. Manolo era todo lo contrario, mi fluidez y naturalidad con él han sido absolutas. Él me daba las músicas, las letras, no solo Resistiré y para el Dúo", contó en Es la mañana de Federico.

La entrevista a Carlos Toro estuvo preñada de anécdotas, como cuando rememora la dificultad de algunas canciones inesperadas. Si "Resistiré", todo un himno de la música española, salió solo, hay otras que no tanto. "Me contó más hacer "Oliver y Benji" que "Resistiré", porque esa era yo en estado puro y allí era escribir para niños y no decir tonterias, porque los niños son niños pero no son tontos. Le di más vueltas y ver a ver de qué modo compaginar lo infantil con lo digno. En "Resistiré" era tirar para delante sacando de las entrañas lo que sé de la vida".

Toro acompañó al Dúo Dinámico tras su recuperación de la mano de la gala de inauguración El Periódico de Cataluña. Y el letrista recuerda las vicisitudes de ese inesperado regreso: "Ellos se habían retirado y estaban superados. No querían. Pero Antonio Asensio insiste y Manolo le dice a Ramón que le pedirían tal contidad que tendría que decir que no. Le piden creo 3 millones por una gala. Y entonces ante su sorpresa y alarma, Asensio dijo que sí, como si hubieran pedido 5 millones.

Y más, tras lo inesperado de este regreso: "No tenían músicos para la gala y Julio Iglesias les presta su equipo y los músicos. Y así pudieron actuar en ese lanzamiento. Pero las desgracias no vienen solas y la fortuna tampoco, la EMI lanza un LP doble de éxitos suyos que vendió mucho". Y eso ayudó al retorno del Dúo Dinámico, un grupo que tal y como certificó la entrevista de Federico Jiménez Losantos e Isabel González, sigue siendo histórico tras la desaparición de una de las mitades del dúo.