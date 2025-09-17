El director de orquesta israelí cancelado en Gante responde recordando los crímenes del 7-O

La semana pasada, el Festival de Gante se sumó a las cancelaciones de personalidades israelíes por la guerra en Gaza con el anuncio de que suprimirían el concierto de la Filarmónica de Múnich. El motivo, que la dirige el israelí Lahav Shani, al frente también de la filarmónica de su país. La organización alegó que aunque Shani "ha hablado a favor de la paz y la reconciliación varias veces en el pasado, a la luz de su papel como director de la filarmónica israelí somos incapaces de aportar claridad suficiente sobre su posición sobre el régimen genocida en Tel Aviv". Por ello, continuaban, decidían rescindir su colaboración, con la excusa de que el director "no se había distanciado inequívocamente del régimen".

La noticia, que se suma al goteo de medidas de este tipo por todo el mundo contra deportistas, como en Madrid, o grupos de música, generó una potente reacción en contra en el país donde trabaja Shani, Alemania. Políticos de todos los partidos hablaron abiertamente de "puro antisemitismo" y a las críticas se sumó el primer ministro belga, que como gesto de apoyo asistió a un concierto de la orquesta celebrado este domingo. Este miércoles, ha sido el propio Shani quien ha decidido hablar mediante un comunicado difundido por la filarmónica bávara.

El director, de 36 años y que sucedió en Israel a Zubin Mehta en 2020, se declara envuelto en una "tormenta política que ha escalado rápidamente en incidente diplomático". Agradeciendo los múltiples apoyos recibidos, en especial los de los músicos de la filarmónica alemana, responde a la dirección del festival, que con "el pretexto de que la música debería ser una fuente de conexión y reconciliación, la han vaciado de sentido, cediendo a presiones políticas y exigiendo una declaración política mía pese a que he expresado públicamente durante años mi deseo de paz".

"El 7 de octubre de 2023", continúa, "Israel padeció un hecho terrible y sin precedentes. Como muchos otros, temí de inmediato por mi vida y la de mis personas cercanas. Ningún israelí no se vio golpeado de algún modo por lo que pasó. La sociedad israelí sigue sufriendo las consecuencias del ataque inhumano de Hamás y pidiendo el regreso de 48 civiles que siguen secuestrados en condiciones insoportables". Añade el músico que al mismo tiempo, "como muchos israelíes, no he abandonado mis valores humanos" y le es "imposible permanecer indiferente ante el sufrimiento de los civiles de Gaza en medio de la catástrofe que esta guerra les está suponiendo". "Tiene que hacerse todo lo posible para que la guerra acabe cuando antes y comenzar el largo proceso de curar y reconstruir ambas sociedades", añade.

El músico recuerda luego la historia de la filarmónica de Israel, a los músicos que la engrandecieron, citando Arturo Toscanini, Leonard Bernstein y Zubin Mehta y la califica de "ejemplo único de la libertad de los artistas". Subraya también cómo ha servido para "conectar a gente de Israel y el resto del mundo" y concluye agradeciendo al Festival de música de Berlín su rápida invitación para que la filarmónica de Múnich acuda a su festival, un "gesto increíblemente conmovedor para nosotros" y el "perfecto ejemplo del poder de la música, para unir a la gente, no para dividirla".