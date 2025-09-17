Nacho Cano: "En este país te puede pasar de todo, después de lo que me ha pasado a mi"

Nacho Cano ha presentado su nuevo musical, Ibiza Paradise, en el programa es La Mañana de Federico. Un espectáculo con música en directo en el que se interpretan canciones de los años 70, 80 Y 90. Según su creador "un show que revive aquella época dorada, con toda la energía salvaje de los años en los que la música, la pasión y la libertad lo cambiaron todo". Añadía "la gente lo va a pasar bomba".

Decía Federico Jiménez Losantos al exmiembro de Mecano y Premio Libertad 2025 así: "Qué bien te conservas a pesar de la bofia de Marlaska", en alusión a la campaña de desprestigio y a la persecución policial y judicial que lleva padeciendo el artista desde hace más de un año, según él mismo, por su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una reciente entrevista Cano calificaba al gobierno de Pedro Sánchez de "banda criminal".

.@NachoCanoMusica habla por primera vez en televisión tras quedar archivada la causa judicial que lo acusaba de contratación ilegal y tráfico de personas #NachoCanoEH pic.twitter.com/Yffab2PAku — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2025

Cano fue acusado de contratar ilegalmente a unos jóvenes becarios que ahora están trabajando en la versión Mexicana del musical Malinche. Bromeaba Cano en esRadio: "A mi me encantaría que me explotara Nacho Cano, tienen un cutis perfecto". La causa fue archivada por la Audiencia Provincial en abril de 2025 y el artista ha denunciado por tercera vez por prevaricación a la jueza del caso, cuya instrucción ha presentado numerosas irregularidades.

En la entrevista contaba que por primera vez en su vida tiene que llevar seguridad y que la escolta son "policías y guardias civiles que en su tiempo libre vienen a cuidarme a mi. Es muy bonito". Se lamentaba de que "en este país te puede pasar de todo, después de lo que me ha pasado a mi".

Canciones con "peso emocional"

Federico ha recordado aquellos años de Ibiza de libertad y diversión, "una vez vi a Polanski, el director de cine, borracho como una cuba en la catedral de Ibiza".

La canciones que se interpretan en este espectáculo programado en el Teatro-Cine de Callao los fines de semana, son muy conocidas y es que, según el músico, estas canciones a diferencia del reggaeton tienen "una melodía y una letra", son temas con "peso emocional" y por eso "han sobrevivido a la moda, son las que perduran en el tiempo".

Si en 2021, durante la pandemia agradeció a Ayuso que no cerrara los teatros, en esta entrevista ha vuelto a poner en valor la ciudad de Madrid: "Está top de seguridad, de entusiasmo...". Contaba que cuando "en el año 2004 estrenó Hoy no me puedo levantar había había tres musicales y ahora hay dieciséis, es la tercera ciudad del mundo" en el género.

Ibiza Paradise estará hasta mayo en la capital, "es la idea" pero es que hay "gente de fuera de España que también lo quiere", explicaba.