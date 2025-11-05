Rosalía estrenó la semana pasada el primer sencillo de su cuarto disco ‘Lux’, que verá la luz el próximo 7 de noviembre. Un tema que ha alcanzado el top uno del mundo marcando el inicio de una nueva etapa artística con el lanzamiento de ‘Berghain’. Sin embargo, a dos días de su lanzamiento oficial el disco de Rosalía parece haberse filtrado al completo.

'Berghain'. Lanzamiento top uno. Del mundo.

El lugar que merece una reina. Orgullo máximo Rosalía pic.twitter.com/fDR50oaW39 — Spotify Spain (@SpotifySpain) November 5, 2025

El primer sencillo del disco, Berghain, en colaboración con Björk e Yves Tumor, se había publicado oficialmente el pasado 27 de octubre, superando los dos millones de visualizaciones en YouTube y alcanzando más de 23 millones de reproducciones en Spotify. La artista catalana, que se estrena en el terreno de la ópera contemporánea, vuelve con una propuesta completamente distinta a todo lo que ha hecho antes: una canción en la que mezcla la electrónica, la espiritualidad y el deseo.

La filtración del disco

Sin embargo, el esperado nuevo álbum de Rosalía, Lux, ha sido filtrado en redes sociales apenas 48 horas antes de su lanzamiento oficial, previsto para este viernes 7 de noviembre. Varios usuarios comenzaron a compartir el contenido completo del disco durante la mañana de este miércoles, provocando una rápida expansión del material por distintas plataformas digitales.

A pesar del secretismo con el que Rosalía y su equipo habían manejado cada detalle de Lux, los imprevistos se han ido acumulando. La filtración del disco se produce poco después de que Reliquia, uno de los temas del álbum, apareciera brevemente este martes disponible en Spotify antes de ser retirada sin explicación y sin que la discográfica confirmara si se trató de un error.

La discográfica de la artista, Columbia Records, no ha ofrecido por el momento una explicación sobre el origen de la filtración. En TikTok, una usuaria aseguró que en una tienda llamada Music Stop, en Bayamón (Puerto Rico), el vinilo ya se encontraba a la venta, lo que podría haber facilitado la difusión anticipada del álbum.

Los errores del nuevo lanzamiento del álbum

La filtración llega tras varios incidentes previos que ya habían despertado la expectación del público. No es el primer tropiezo en torno al lanzamiento. En agosto, la edición española de Elle tuvo que rectificar una entrevista en la que se adelantaba, por error, la fecha de publicación del proyecto.

Incluso el evento virtual con el que la artista presentó la portada y el lanzamiento, proyectado simultáneamente en la plaza de Callao y en Times Square, sufrió un contratiempo técnico que terminó revelando la información antes de lo previsto.

El cuarto álbum de Rosalía

Lux es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y uno de los lanzamientos más esperados del año. Su promoción comenzó el 20 de octubre con la proyección de la portada del disco en las pantallas de Times Square, en Nueva York, y posteriormente en la plaza de Callao, en Madrid, donde la propia artista sorprendió a sus seguidores con una aparición en persona. La imagen muestra a Rosalía vestida con un hábito blanco, en una estética que mezcla lo místico y lo vanguardista.

rosalia corriendo por las calles de madrid sin seguridad xq llega tarde al anuncio de su album, HISTORICA, ICONICA

pic.twitter.com/hbD1MVTubP — brian (@brisanguinetti) October 20, 2025

A pesar de los contratiempos y la difusión no autorizada del material, la publicación oficial del disco sigue prevista para este viernes. Rosalía participará esa misma noche en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebrará en Valencia, donde se espera que interprete por primera vez en directo algunos de los nuevos temas de Lux.