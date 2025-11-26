Fallece Jimmy Cliff, "rey del reggae", que descubrió a Bob Marley y popularizó ese ritmo

La desaparición de Jimmy Cliff supone el adiós a un genio de la música jamaicana, creador de un ritmo que situó a su pequeño país en el mapa gracias al reggae. No es extraño que ahora su presidente haya recalcado lo que ya hacía años se había establecido entre los nacidos en Jamaica: que Jimmy Cliff fue responsable de la existencia de ese género musical, asociado a la cultura popular. Bob Dylan dijo sobre uno de los temas de Cliff, "Vietnam": "Es la mejor canción jamás escrita".

Había nacido en 1948 en una pequeña ciudad, en el seno de una familia numerosa: nueve hijos que tuvo el matrimonio de un predicador y su esposa. El futuro cantante se crio escuchando música góspel. Sus progenitores se separaron y Jimmy (que en realidad se apellidaba Chambers) y sus hermanos crecieron a la vera del padre y una abuela.

Cantaba Jimmy desde que era niño, se inspiró para componer siendo adolescente, hasta el punto de que se le atribuye el nacimiento del ska, un ritmo rápidamente aceptado entre la juventud. Luego, creó otro ritmo que superaría al anterior en éxito: el reggae. Su nacimiento derivaba de una religión jamaicana, el rastafarianismo, surgida entre la población negra que padecía hambre y miseria. Era un canto elevado a Dios para la liberación del pueblo oprimido. Al respecto, recogemos una frase pronunciada por Ian Fleming, autor de la saga del agente 007, James Bond: "Los rastafaris son una secta que se deja crecer el pelo, fuman "ganja" (marihuana) y creen que deben obediencia al rey de Etiopía".

Una brillante carrera

Cuando la moda rastafari se instaló en Europa a través de la música jamaicana, los jóvenes (y eso lo conocimos entre la juventud española, sobre todo las chicas) lucían un peinado rasta, que llevaba más de una hora de trenzado. Era más que probable que quienes lo exhibían desconocieran la existencia religiosa original de ese movimiento, al que desde su niñez perteneció Jimmy Cliff.

Tenía sólo catorce años cuando viajó hasta la capital, Kingston, deseoso de expresar sus sentimientos a través de sus composiciones. Se puso a cantar, espontáneamente, ante una tienda de discos, su dueño lo escuchó con interés y así Cliff encontró un inesperado productor de su primera grabación: "Hurricane Hattie" y "Miss Jamaica".

En adelante, a partir de 1962, inició su brillante carrera, creando letras que reflejaban su preocupación social y política por lo que sucedía en su pobre país, acompañadas de un ritmo vibrante, que caló entre sus gentes y fue expandiéndose por todo el mundo. En las discotecas se bailaba el reggae y dudo que en muchos lugares, quienes salían divertidos a la pista, supieran el contenido de aquellas piezas.

Jimmy Cliff no sólo se ocupaba de sí mismo, de su carrera, sino que trató de ampliar la resonancia del reggae descubriendo a nuevos seguidores que se unieran a su cruzada. Con ese espíritu encontró a tres muchachos entusiastas de ese ritmo, que se hacían llamar The Wailers: Bob Marley, Bunny Wailer (que aportó su apellido al trío) y Peter Tosh. Éstos, por separado, también hicieron carrera, siendo Marley quien, con el paso del tiempo, sería el más famoso de todos los que cultivaban el reggae. Superó en popularidad a Cliff, ya con este en la cuesta abajo, pero lo que ni Bob ni nadie podía negarle a Jimmy es que fue llamado con toda justicia "el rey del reggae", su alma creadora.

Reggae, pop rock, soul y rhythm and blues

Debe entenderse, asimismo, que no solo ejecutaría composiciones a ritmo de reggae, puesto que se asomó a otros géneros como el pop rock, el soul y el rhythm and blues. Fue criticado por ello en algunos sectores, pero Cliff nunca abjuró de su cultura, de los sentimientos religiosos que contenían sus canciones.

Prueba de que el reggae había prendido en otros colegas, no todos negros como los rastafari, es que se fueron sucediendo versiones de éxitos con ese ritmo a cargo de figuras de la talla de Bruce Springsteen, Willie Nelson, Desmond Dekker, Linda Ronstadt y una larga lista de ídolos. Por su parte, Jimmy fue invitado a actuar y grabar alguna canción con varios de ellos, bandas como Los Rolling Stones o solistas, caso de Paul Simon.

Antes de que todo ello sucediera, Jimmy Cliff fue aconsejado por alguno de sus mentores artísticos que se estableciera una temporada en el Reino Unido, donde la industria discográfica producía constantemente éxitos para toda Europa y los Estados Unidos. Pongamos, sólo como ejemplo, el caso de Los Beatles y The Rolling Stones. Pero, aun siendo positiva esa larga estancia en Londres, Jimmy no abandonó nunca Jamaica. Grababa en unos estudios de Kingston la mayoría de sus producciones. Desde luego, en Inglaterra el reggae parecía resistirse a ser bien acogido entre los jóvenes. Pero más tarde o temprano su repercusión pudo establecerse, por ejemplo, escuchando a UB40.

De su repertorio hay, al menos, una decena de títulos recomendables todavía, que le significaron dos Grammy y muchas satisfacciones, entre ellos: "You Can Get It If You Really Want", "Many Rivers to Cross", "Sitting in Limbo", "Reggae Night", "Samba Reggae"… Este último tiene vinculación folclórica brasileña, porque en un momento se sintió atraído por otros sonidos, los africanos, el pop-rock que le llegaba de los Estados Unidos…

El sello rastafari

Insistimos en que durante mucho tiempo sus creaciones tenían el sello rastafari. Y lo que lo convirtió ya en un símbolo de la cultura jamaicana fue la película "The Harder They Come", que protagonizó, con un argumento que reflejaba la realidad social de la isla. Estrenada en 1972, Jimmy se convertía en ese filme en Rhyging, un músico jamaicano y delincuente que, estando en apuros, recurría al crimen. Un retrato duro a través de cuyo personaje las imágenes expresaban la realidad de un país sumido en la pobreza. En España se estrenó, doblada, con el título "Caiga quien caiga". A nuestro país, Jimmy vino a actuar en varias ocasiones. Una de ellas participando en el festival de reggae más importante de Europa, "Rototom Sunsplash", celebrado en Benicàssim (Castellón) y otra, la última vez que pisó un escenario en Madrid, año 2012, para presentar la novedad de su disco "Rebirth".

Llegó una época de su vida en la que, ya consagrado como una leyenda del reggae, fue apartándose de su vinculación religiosa con los rastafaris. Ello lo llevó a abrazar la fe musulmana, el Islam, tras el cristianismo, aunque en los últimos tiempos dio a entender que no seguía ninguna religión en particular.

Estuvo casado con Latifa Chambers, que le dio dos hijos. Es quien se ha encargado de dar la noticia necrológica. Su marido tenía ochenta y un años y murió a consecuencia de una neumonía.