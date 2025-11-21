Nelly Furtado se retira de la canción, harta de que la llamen gorda

Considerada una de las más importantes cantautoras de los últimos años, Nelly Furtado ha tomado la drástica decisión de retirarse, ante el estupor de sus seguidores. La razón de tan inesperada declaración obedece al hartazgo que le han provocado las críticas hacia su físico. Y no es porque su voz haya perdido calidad, o a causa de su falta de inspiración como compositora, sino porque la llaman gorda. Algo que debería haber superado por sí misma o con ayuda psicológica. Aunque sospechamos que detrás de esa decisión de retirarse mucho antes de tiempo (cumplirá cuarenta y siete años el próximo dos de diciembre) padece algunos trastornos en su salud que tal vez ignoren sus admiradores, o si lo saben, no hayan comprendido su importancia. Para hacer frente a esos despectivos comentarios, en enero de este año utilizó su cuenta de Instagram para divulgar unas imágenes suyas en bikini.

¿Qué enfermedad padece?

En efecto: comenzó a ganar peso por una enfermedad llamada lipedema, que consiste en la acumulación del tejido graso en las extremidades inferiores. También consta en su cuadro médico el padecimiento de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El primero de esos males no debe ser confundido con la obesidad. Conociendo estas circunstancias de su aumento de peso sin poderlo controlar, que le afecta psíquicamente, lamentamos que en la prensa se hayan recogido comentarios desagradables por su aspecto estético. Nadie debería mofarse de lo que no es gratuito, sino que responde a un desajuste clínico en el cuerpo humano. ¡Cuánto debe haber sufrido la excelente intérprete, por otra parte muy atractiva! Anunciada para actuar en Madrid en carteles publicitarios aparecidos en las paredes, aparece mostrando su bella anatomía, en busto y piernas. Ese concierto está en el aire, si es que no lo ha suspendido ya.

Nelly Furtado es luso-canadiense, aunque en alguna biografía consta que tiene nacionalidad estadounidense, que quizás consiguió a lo largo de muchos años de residencia. Trabajó de camarera con algunos miembros de su familia hasta que su álbum "Woah, Nelly", se encaramó en los primeros puestos del "hit parade" canadiense y de USA. En su discografía destaca también otro álbum más reciente, "Loose". Su repertorio es variado, abarcando géneros que van desde el R&B, pasando por el rock, el pop, hip hop, bossa nova… Ha vendido más de cuarenta millones de copias. En varios idiomas, pues domina unos cuantos, entre ellos el español desde que contaba catorce años. Desciende de padres portugueses.

Nelly Furtado, ajena a cualquier escándalo

Nelly Furtado ha procurado llevar una existencia ajena a cualquier escándalo, preservando su intimidad ante el acoso de los medios de comunicación. Rechazó en su día la oferta de medio millón de dólares por aparecer en las páginas de la revista de desnudos "Playboy", aun cuando no tuviera que posar sin ropa.

Tuvo relaciones con Jasper Gahunia, entre 2001 y 2005, de las que nació su hija Nevis. Rota la pareja, Nelly celebró su único matrimonio en 2008 con Demacio Calderón, que duró ocho años. Desde entonces está soltera.

Dada su discreción, no se supo que tuviera otros dos hijos, algo que desveló en la segunda década de este siglo, sin que se sepa con quién los tuvo. Fiel a su modo de preservar su intimidad, nada sabemos tampoco a qué se va a dedicar en adelante, tras su retirada de los escenarios. En cualquier caso, puede que todavía atienda algunos compromisos y, desde luego, sí ha dicho que continuará muy activa profesionalmente. Suponemos que nada le impedirá, por ejemplo, continuar componiendo canciones.