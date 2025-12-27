La Justicia da la razón a Mariah Carey: su éxito navideño no es plagio y cobrará una indemnización

Mariah Carey –la reina de la Navidad gracias a su famosísima canción– por fin ha ganado la batalla legal en torno a All I Want for Christmas Is You. Un tribunal federal de Estados Unidos ha desestimado por completo la demanda que cuestionaba su autoría del villancico y ha cerrado cualquier vía para continuar el litigio.

La reclamación fue presentada por Andy Stone, conocido artísticamente como Vince Vance, líder del grupo Vince Vance & the Valiants, junto al compositor Troy Powers. Ambos sostenían que la cantante y su equipo creativo se habían apropiado de elementos de una canción con el mismo nombre que la de Carey publicada en 1989, varios años antes del lanzamiento del tema de la cantante en 1994.

En este sentido, los demandantes alegaban que existían similitudes tanto en el título como en la idea central de la canción, centrada en anteponer el amor o la compañía de una persona especial a los regalos materiales durante la Navidad. Sobre esta base, reclamaban una indemnización de 20 millones de dólares, al considerar que el éxito del villancico de Carey se había construido a partir de su obra previa.

El criterio del tribunal federal

El caso fue examinado por un juzgado federal del estado de California, que rechazó los argumentos de los demandantes tras analizar las letras y los elementos musicales de ambas composiciones. En su resolución, el juez concluyó que las similitudes señaladas se limitan a conceptos genéricos propios del imaginario navideño, que no pueden ser objeto de protección exclusiva por derechos de autor.

El tribunal subrayó también que el título de la canción es una expresión de uso común, presente desde hace décadas en el lenguaje cotidiano y en la cultura popular, por lo que no puede considerarse una creación original protegible. Los peritos musicales que intervinieron en el proceso respaldaron esta conclusión y destacaron que las melodías, estructuras armónicas y estilos de ambos temas son claramente distintos.

Sanciones económicas a los demandantes

Además de desestimar la demanda, el juez consideró que la acción legal carecía de mérito y señaló la necesidad de disuadir la presentación de reclamaciones infundadas. Como consecuencia, los abogados de Stone y Powers fueron condenados a pagar a Mariah Carey 92.303,20 dólares en sanciones, además de varios miles de dólares adicionales a otras partes implicadas, lo que eleva la cifra total a cerca de 110.000 dólares.

La resolución pone fin a un procedimiento que ya había sido iniciado anteriormente en 2022, cuando Stone intentó demandar por primera vez a la cantante por una supuesta infracción de derechos de autor relacionada con el mismo tema.

Un éxito que sigue batiendo récords

Con el litigio cerrado, All I Want for Christmas Is You continúa su trayectoria como uno de los temas más rentables y reproducidos de la historia de la música popular, habiendo convertido a Carey en millonaria y a la canción en uno de los mayores éxitos navideños de la historia.

La canción ha encabezado la lista Billboard Hot 100 durante 21 semanas y acumula 78 semanas en total en el ranking, lo que la convierte en la canción más longeva de una artista femenina en esta clasificación.

El villancico, incluido en el álbum Merry Christmas publicado en 1994, genera cada año millones de dólares en derechos y supera los miles de millones de reproducciones a nivel global, impulsado especialmente por las plataformas de streaming durante el periodo navideño.