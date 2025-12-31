Menú

PROHIBIDO CONTAR OVEJAS

Un recorrido por las melodías inmortales del cine: Barry, Horner y Herrmann

El espacio de Felipe Couselo aborda la capacidad de autores como Donaggio para crear atmósferas únicas, desde el suspense al romanticismo más puro.

Prohibido Contar Ovejas: El Epítome del Score. Un viaje por las bandas sonoras que nos hicieron amar el cine (Vol. II)

Vestida para matar | Archivo

La banda sonora es fundamental en el cine porque cumple varias funciones clave que influyen directamente en cómo el público entiende y siente una película. Y a los mejores autores de este apasionante mundo se dedicó un programa completo de Prohibido contar ovejas en esRadio, el segundo en una serie de especiales dedicados a genios de la música en el cine.

El programa Prohibido contar ovejas conducido por Felipe Couselo en esRadio continuó su repaso a grandes autores de bandas sonoras con nombres como el de Elmer Bernstein, autor de Los siete magníficos o La gran evasión, pero también melodías más íntimas como Matar a un ruiseñor, o Howard Shore, con registros siniestros como el de La mosca de Cronenberg o El silencio de los corderos, comedias emotivas como Ed Wood y grandes épicas como El señor de los anillos.

En compañía de Juanma González y Dani Palacios, colaboradores del programa, se repasó igualmente las melodías románticas de John Barry, autor de Bailando con lobos y gran parte del corpus musical de los primeros 007. Y qué decir del prematuramente fallecido James Horner, con piezas trepidantes como las de Aliens. El Regreso y otras mucho más lúdicas como Cariño, he encogido a los niños.

Las bandas sonoras crean temas que definen a los personajes, refuerzan la narrativa del guion y crean atmósferas y sentimientos. En definitiva, pueden aumentar el impacto de la película apelando a las emociones del espectador, convirtiéndose a menudo en un disfrute por sí mismas.

Y para demostrarlo, la labor de Bernard Herrmann para autores como Alfred Hitchcock en títulos como Vértigo o Psicosis, capaces de crear sensaciones muy diferentes, o Pino Donaggio y sus músicas para Brian de Palma, confeso admirador del director británico, que funcionan como reinterpretaciones muy sentimentales y obsesivas de las mismas.

No dudes en escuchar el audio de Prohibido contar ovejas que te dejamos arriba para disfrutar de la música y los comentarios del equipo del programa de esRadio.

