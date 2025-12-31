10 series nuevas que vienen en 2026: proxenetas, caballeros y crímenes reales

5 / 10

Stuart Fails to Save the Universe (HBO Max)

El esperado spin-off de Big Bang Theory tras El joven Sheldon se sitúa después del final de la serie, no antes, y está protagonizado por uno de los estrafalarios secundarios de la serie, Stuart (Kevin Sussman), que rompe un dispositivo creado por Sheldon y provoca un armagedón total. La serie cómica se interna por fin en la ciencia ficción y contará con cameos de los protagonistas originales.