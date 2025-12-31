SERIEMENTE
10 series nuevas que vienen en 2026: proxenetas, caballeros y crímenes reales
Te ofrecemos un resumen de algunas de las series que traerá el año 2026 que comienza. Ojo, que esta ocasión nos centramos solo en las de nueva factura. Las segundas, terceras o cuartas temporadas son otra historia distinta...
El Caballero de los Siete Reinos (HBO Max)
Nuevo spin-off precuela de Juego de Tronos basado en los relatos de George R.R. Martin que llegará a HBO Max antes que la tercera temporada de La Casa del Dragón, que desembarcará también en 2026. La serieigue las aventuras del caballero errante Duncan el Alto y su escudero, Egg. Estreno el 19 de enero.
Blade Runner 2099 (Prime Video)
Puede que la secuela de Villeneuve no recaudase lo esperado, pero el mundo de Philip K. Dick pone todo un universo a disposición de sus creadores. La serie ha sufrido importantes retrasos pero llegará a lo largo del año a Prime Video. Hunter Schafer y Michelle Yeoh son las protagonistas de esta secuela directa de Blade Runner 2049.
Lanterns (HBO Max)
Lanterns, o Linternas, pone a los dos superhéroes Hal Jordan y John Stewart, interpretados por Kyle Gardner y Aaron Pierre, en un nuevo intento de establecer el universo DC de James Gunn. Los dos Green Lanterns inician una investigación de ramificaciones interestelares tras un asesinato en Nebraska. La serie se estrenará a mediados de año.
El crimen de Pazos (Netflix)
Nuevo “true-crime" de Bambú Producciones con Tristán Ulloa basado en el caso real de Isabel Fuentes ocurrido en Orense en el año 2015. La mujer fue asesinada por su marido en el hospital tras varios avisos frustrados de violencia doméstica, sin que la Guardia Civil a la que pertenece el personaje de Ulloa posea las herramientas necesarias para proteger a la víctima.
Stuart Fails to Save the Universe (HBO Max)
El esperado spin-off de Big Bang Theory tras El joven Sheldon se sitúa después del final de la serie, no antes, y está protagonizado por uno de los estrafalarios secundarios de la serie, Stuart (Kevin Sussman), que rompe un dispositivo creado por Sheldon y provoca un armagedón total. La serie cómica se interna por fin en la ciencia ficción y contará con cameos de los protagonistas originales.
Al Este del Edén (Netflix)
Florence Pugh (Midsommar, film al que pertenece la imagen) y Mike Faist protagonizan esta nueva adaptación de la novela de John Steinbeck en forma de miniserie de siete capítulos centrados en dos familias, los Trask y los Hamilton, y las traiciones entre patriarcas e hijos que pudimos ver en el film de Elia Kazan con James Dean.
El Joven Sherlock (Prime Video)
Hero Fiennes Tiffin, sobrino de Ralph Fiennes, es un Sherlock Holmes de 19 años que empieza a resolver sus primeros casos en Oxford en esta serie producida por el célebre Guy Ritchie. Su estreno está previsto para el 4 de marzo.
Widows Bay (Apple TV)
El excelente Matthew Rhys (La bestia en mí) es el alcalde de una isla de Nueva Inglaterra sobre la que pesan todo tipo de maldiciones. Un misterio cómico de Apple resuelto en diez capítulos que llegarán a partir del 29 de abril.
El castillo (Movistar+)
El castillo, protagonizada por Raul Arévalo. Omar Ayuso, está basada en una historia real sobre el auge de la mafia proxeneta en España. Este thriller de seis episodios ha sido creado por Isabel Peña (Antidisturbios), se estrenará a lo largo de 2026 y se apoya en el libro escrito por la actriz Mabel Lozano.
La casa de los espíritus (Prime Video)
La serie chilena es una nueva adaptación de la novela de Isabel Allende y sigue los conflictos políticos del país a través de la vida de Esteban Trueba (Alfonso Herrera) y Clara del Valle (Dolores Fonzi). Producida por nombres destacados como Pablo Larraín y la actriz Eva Longoria, no tiene fecha de estreno definida pero constará de ocho capítulos.