La fiebre por BTS salta a la política: la presidenta de México escribe al primer ministro surcoreano por más conciertos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado una carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que el grupo BTS amplíe sus fechas en el país dentro de su gira mundial Arirang, prevista entre abril y septiembre de este año. Según informa Europa Press, la mandataria confirmó este lunes la iniciativa durante una rueda de prensa, en la que explicó que todavía no ha recibido respuesta oficial por parte del Ejecutivo surcoreano.

"Le escribí una carta pidiéndole que vengan más veces. Todavía no he recibido la respuesta, pero esperemos que sea positiva. O que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México", señaló Sheinbaum, que justificó su intervención directa por la enorme demanda generada por el regreso del grupo a los escenarios.

Un millón de intentos de compra

Por ahora, la banda surcoreana mantiene únicamente tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo. Una oferta claramente insuficiente para el volumen de seguidores movilizados. De acuerdo con la presidenta mexicana, cerca de 1.000.000 de personas intentaron adquirir localidades para esos conciertos, pese a que el aforo total apenas alcanza los 150.000 asistentes.

La venta de entradas ha estado marcada por la polémica desde el primer momento. Las críticas se han concentrado en Ticketmaster, después de que la plataforma no hiciera públicos los precios antes del inicio de la preventa, lo que provocó un fuerte malestar entre los fans. Finalmente, tanto en Ciudad de México como en Madrid, el proceso se retrasó para que los compradores pudieran conocer los costes antes de acceder a la compra.

En España, el conflicto ha llegado incluso al Ministerio de Consumo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció el pasado jueves una denuncia contra Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador por falta de transparencia, prácticas comerciales desleales y limitaciones en el derecho de admisión relacionadas con la preventa de BTS, un paso que eleva el caso al ámbito administrativo.

Gira histórica tras el servicio militar

Por su parte, fuentes de la compañía aseguraron entonces que Ticketmaster no había recibido ninguna denuncia por parte de la OCU y señalaron que las decisiones sobre precios, condiciones de venta e información del evento corresponden al organizador y al propio grupo musical, desligándose así de la gestión concreta de la preventa.

BTS, formado por siete integrantes y activo desde 2013, es una de las bandas de K-Pop más escuchadas a nivel mundial. Esta gira supondrá además su primera actuación en España, después de que en 2020 se viera obligado a cancelar el tour Map of the Soul, que incluía dos fechas en Barcelona, debido a la pandemia y a las restricciones sanitarias.

En 2022 el grupo interrumpió su actividad para que sus miembros cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Ahora, su regreso apunta a cifras récord: según Billboard, BTS y su discográfica BigHit/Hybe podrían superar los 1.000 millones de dólares, unos 858 millones de euros, gracias a su vuelta a los escenarios.