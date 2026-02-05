Bunbury anuncia nuevo disco y gira con una superbanda híbrida

Enrique Bunbury ha publicado este jueves la canción "Creer que se puede creer", el tercer adelanto de su décimo cuarto álbum, que tendrá por nombre De un siglo anterior y que verá la luz el 17 de abril. Además, el músico y poeta aragonés ha desvelado las fechas de su próxima gira, "Nuevas Mutaciones", que arrancará el 10 de octubre en Puebla (México) y que concluirá el 12 de diciembre en su ciudad natal, Zaragoza.

Exudan los adelantos de De un siglo anterior –a "Creer que se puede creer" preceden "La voz" y "Un brindis al Sol"– un optimismo sereno, una apuesta decidida por la curiosidad, un compromiso responsable con uno mismo. Maridando ritmos latinos con guitarras fronterizas, Bunbury canta que cree que se puede creer y que es lo único que da por seguro. Como un discípulo de Platón, sale de la caverna y se asoma "tras el velo transparente de la gravedad", prolongando su vieja misión de buscar algo nuevo. El espíritu de "El extranjero" se renueva: "No me siento en casa en ninguna parte / pero me siento bien en cualquier lugar".

Sabemos sobre De un siglo anterior que fue grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025, en el Desierto de los Leones, México, siguiendo el patrón de Cuentas pendientes: Bunbury ha contado con músicos de toda Hispanoamérica y de España, y si bien parte de una base musical latina, ha apostado más por el condimento eléctrico que en su disco previo. Como ya se ha indicado, lo publicará el 17 de abril, aunque ya se puede reservar en preventa.

Además, Bunbury ha anunciado este jueves las fechas de su nueva gira, "Nuevas Mutaciones Tour 2026", para la que ha conformado una superbanda compuesta por miembros de sus dos agrupaciones anteriores en solitario, "El Huracán Ambulante" –Ana Belén Estaje, al violín; Javier García-Vega, al trombón y la guitarra española, y Luismi Huracán, a la percusión– y "Los Santos Inocentes" –Robert Castellanos, al bajo; Jordi Mena, a la guitarra; Jorge Rebenaque, al piano y al hammond, y Álvaro Suite, a la guitarra–. Cierran la convocatoria Ramón Gacías, a la batería, miembro de ambas bandas, y una nueva incorporación, José Miguel Pérez Sagaste, el saxofonista, clarinetista y acordeonista de Joaquín Sabina. Tal y como ha podido saber LD, el autor de joyas como "De vuelta a casa", "San Cosme y San Damián" o "Más alto que nosotros sólo el cielo" prepara para esta tournée uno de sus repertorios más interesantes.

"Nuevas Mutaciones" llevará a Bunbury por México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile, EEUU y España, donde actuará en Madrid –el 4 de diciembre–, en Valencia –el 7 de diciembre– y en Zaragoza –el 12–. "Quien tiene una misión y un sombrero", canta en "Creer que se puede creer", "no se debe detener". Él es el primero en aplicarse el cuento.