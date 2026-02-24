"Zorra MAGA": la brutal campaña contra Gwen Stefani por rezar el Miércoles de Ceniza

La cantante Gwen Stefani se ha visto arrastrada a una nueva polémica por la izquierda estadounidense tras haberse abierto a hablar sobre la fe previa a la Cuaresma.

"Hola a todos, acabo de recibir mis cenizas y estoy lista para la Cuaresma. Este año, voy a participar en el reto de oración de 40 días de Cuaresma de Hallow. Va a ser increíble. Echadle un vistazo. Que Dios os bendiga", escribió Stefani en redes sociales.

En otra publicación un vídeo subido a la red el propio Miércoles de Ceniza, el 18 de febrero, expresó su entusiasmo por la celebración religiosa que rompió la imagen que muchos internautas y seguidores tenían de la estrella musical, de 56 años.

Famosa por temas de los 90 del extinto grupo No Doubt como "Don't Speak" o "Just a girl", la mención de Hallow, aplicación católica creada por el también actor Mark Wahlberg que ofrece sesiones de oración y contenidos religiosos, en ocasiones asociada a políticos como JD Vance o postulados antiabortistas, parece haber costado cara a Stefani.

Esos gestos han bastado para generar polémica, con Stefani señalada de pertenecer a MAGA (Make America Great Again, el lema político que aupó a Donald Trump) y ser tildada de ultraconservadora por seguir esta aplicación (de pago), a lo que no ayudó un tuit previo alabando al presentador Tucker Carlson por una entrevista con el actor Jonathan Roumie, que interpretó a Jesús en la serie The Chosen y se caracteriza también por su fe.

"No entiendo cómo ha pasado de ser la mujer más guay del mundo a esta zorra MAGA. Debería darte vergüenza", escribió un usuario de X, en una de las muchas reacciones críticas contra la cantante, que por otro lado también ha sido alabada por hablar de su renovada fe.

La mención de la App y abordar su fe sin tapujos ha puesto a la cantante de No Doubt en el objetivo de la cultura de la cancelación, siendo acusada de fascista, ultra, pertenecer a MAGA o simplemente conservadora.