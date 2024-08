Sunny está protagonizada por Rashida Jones en el papel de Suzie, una mujer americana que vive en Kioto (Japón), cuya vida se ve trastocada cuando su marido y su hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión. Como "consuelo" le dan a Sunny, uno de los nuevos robots domésticos fabricados por la empresa de electrónica de su marido.

Aunque al principio Suzie se siente ofendida por los intentos de Sunny de llenar el vacío de su vida, poco a poco entablan una inesperada amistad, ya que juntos descubren la oscura verdad de lo que realmente le ocurrió a la familia de Suzie, viéndose peligrosamente envueltos en un mundo que Suzie nunca supo que existía.

Creada por Katie Robbins (The Affair, El último magnate), quien también ejerce de showrunner, y con Lucy Tcherniak (Estación Once, The End of the F***ing World) como directora y productora ejecutiva, Sunny está protagonizada por la nominada a varios premios Emmy Rashida Jones (On the Rocks, Parks & Recreation), quien también es productora ejecutiva de la serie, junto con Hidetoshi Nishijima (Drive My Car). La serie finalizará el 4 de septiembre.