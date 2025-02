En un nuevo vídeo desde la redacción de Libertad Digital, Juanma González repasa algunas películas inmerecidamente olvidadas del cine de acción de los ochenta y noventa (y, bueno, alguna que otra de los 2000). Porque, en efecto, todos recordamos Jungla de Cristal o Terminator, pero otras muchas se quedaron en el camino.

Estas películas no obtuvieron el éxito de taquilla o bien, si lo tuvieron, quedaron un tanto en el olvido por otras quizá más míticas... pero igual no necesariamente mejores. ¿Te atreves a ver nuestro ranking? ¿Tendrías algunas otras sugerencias? Si es así, no dudes en dejárnoslas en el apartado de comentarios....

Con actores conocidos como Jeff Bridges, Dwayne Johnson (aquí al principio de su carrera cinematográfica) o el mismísimo Robert De Niro, aquí todavía con ganas de algo de acción, estas películas seguro que te dan como mínimo un buen rato de entretenimiento o nostalgia.